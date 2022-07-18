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İngiltere’de başbakanlık yarışı sürüyor, üçüncü oylama bugün

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İngiltere'de Başbakan Johnson'ın istifa kararı sonrasında partide liderlik yarışı için üçüncü oylama bugün yapılacak.
İngiltere’de başbakanlık yarışı sürüyor, üçüncü oylama bugün

İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’ın Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etmesi sonrasında partide liderlik yarışı sürüyor. Bugün partinin meclis grubunda yapılacak üçüncü oylamada en az oyu alan aday elenecek.

İkinci oylamada eski Maliye Bakanı Rishi Sunak 101 milletvekilinden destek alırken, Türkiye açıklamalarıyla tepki çeken Ticaret Bakanı Penny Mordaunt 83 oyla ikinci, Dışişleri Bakanı Liz Truss da 64 oyla üçüncü olmuştu. 27 milletvekilinin oyunu alan Suella Braverman ise son oylamada elenmişti.

Adaylar hafta sonu televizyonunda iki ayrı tartışma programında bir araya gelmiş, enflasyon ve vergi konusunda ateşli tartışmalar yaşanmıştı.

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