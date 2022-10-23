İngiltere'de başbakanlık yarışı: Truss'un istifası sonrası yeniden Johnson ve Sunak ön planda

İngiltere'de başbakanlık görevinden 45 gün içinde istifa eden Liz Truss'un yerine geçecek isim konusunda kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.

Özellikle pandemi döneminde yaşanan skandallardan dolayı istifasını vermek zorunda kalan Boris Johnson ile Truss'un adaylık yarışında en büyük rakibi eski Maliye Bakanı Rishi Sunak Muhafazakar Parti'deki diğer adaylarla aradaki farkı açmaya başladı.

Yerel basın iki politikacının pazar günü Muhafazakar Parti içinde yaşanan başbakanlık yarışını görüşmek üzere bir araya geldiğini bildirdi.

Destekçi sayısında Sunak ve Johnson'ın gerisinde kalan Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Bakan Penny Mordaunt da adaylık yarışını "sonuna kadar" sürdüreceğini ve "kazanmak için" aday olduğunu belirtirken Johnson ile bir ittifakın söz konusu olmadığını söyledi.

"Johnson adaylık için gereken oy barajını aştı"

Eski Başbakan Johnson'ın adaylığının kesinleştiğini ise Kuzey İrlanda Bakanı Chris Heaton Harris açıkladı. Sky News'e konuşan Harris, Johnson'ın başbakanlık yarışına gireceğini ve eski liderin 100 oy barajını geçmek için milletvekillerinden yeterli desteği aldığını söyledi.

Adayların milletvekillerinin yeterli desteğini elde etmeleri için pazartesi öğleden sonraya kadar süreleri bulunuyor.

Rishi Sunak: İngiltere başbakanı olmak için adayım

İngiltere'nin eski Maliye Bakanı Rishi Sunak da Truss yerine başbakanlığa adaylık için gereken 100 milletvekilinin imzasını aldığını doğruladı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Sunak, "Birleşik Krallık harika bir ülke ancak derin bir ekonomik krizle karşı karşıyayız," dedi.

"İşte bu yüzden Muhafazakar Parti'nin lideri ve bir sonraki başbakanınız olmak için adayım" ifadelerini kullandı.

Sunak'a destek veren eski başbakan yardımcısı Dominic Raab, eski Maliye Bakanı'nın "ideal aday" olduğunu söyledi. Johnson'ın pandemi sırasında başbakanlıkta verdiği 'gizli' kutlamalara atıfta bulunan eski bakan, "'partygate' pembe dizisinin bir bölümünü daha yaşayamayız" dedi.

Adaylık süreci nasıl işleyecek?

Muhafazakar Parti'de başbakanlık adaylık süreci öncelikle adayların partinin 357 milletvekilinin en az yüzünün imzasını almasını gerekli kılıyor.

Pazartesi gününe kadar yeterli imzayı toplayan adaylar arasında 357 milletvekili bir oylama yapıyor ve bir adayı başbakan seçiyor.

Adayların yeterli oyu alamamaları durumunda en fazla oyu alan iki aday için bu sefer partinin 170 bin üyesi sandık başına gidiyor. Böylesi bir ihtimal yaşandığında internet oylamasının 28 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.