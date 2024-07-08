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İngiltere'de beş başbakan deviren kedi Larry hala görev başında

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İngiltere'nin Başbakanlık konutunun bulunduğu 10 Downing Street'in sakinleri 5 kez değişti, ancak konutun kedisi Larry hala görevi başında.
İngiltere'de beş başbakan deviren kedi Larry hala görev başında

İngiltere'de başbakanlık konutunda fare avlaması için istihdam edilen kedi Larry, görev süresince tam beş farklı İngiltere başbakanı gördü.

2011 yılında bir farenin canlı yayın sırasında konutun kapısından geçerken görülmesinin ardından Londra'daki Battersea Hayvan Barınağı'ndan alınan Larry göreve başlamıştı.

 

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

 

2007 doğumlu olan 17 yaşını geçtiği düşünülen Larry 10 seneyi aşkın bir süredir 10 Downing Street ve çevresinde yaşıyor.

Kimi zaman içeride kimi zaman dışarıda görüntülenen Larry, konutun "fare sorumlusu" olarak da tanınıyor.

Larry, 1989'da Margaret Thacther döneminde başbakanlık konutunun etrafında gezerken sahiplenilen ve 1997'de emekliye ayrılan sokak kedisi Humprey'den sonra bu görevi alan ilk kedi.

 

Fotoğraf: AP[Fotoğraf: AP]

 

İngiltere'de gerçekleştirilen seçim sonucunda başbakan bir kez daha değişti.

Cuma günü, kedi Larry'nin son ev arkadaşı İşçi Partisi lideri Keir Starmer, ezici bir seçim zaferi kazanarak göreve başladı.

Başbakanlığın resmi sitesinde yer alan ve kediyi tanıtan resmi biyografiye göre Larry, fare yakalama yeteneğinden ötürü seçildi.

Başbakanlık konutu ve ofisi tarihinde ilk kez "Baş fareci" ünvanı verilen kedi de Larry olarak kayıtlara geçti.

Siyasi analistler Larry'nin başbakanlığın halkla iletişiminde önemli bir rol oynadığını ve Downing 10 numarayı halka yaklaştıran bir unsur haline getirdiğini belirtiyor.

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