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İngiltere'de bilerek öksüren futbolcu kart görecek

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İngiltere'de bilerek öksüren futbolcu kart görecek
İngiltere'de bilerek öksüren futbolcu kart görecek

İngiltere Futbol Federasyonu'nun, yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi sebebiyle devreye sokacağı yeni uygulamayla hakemler, kendilerine ya da rakip oyuncuya bilerek öksüren futbolcuyu sarı ya da kırmızı kartla cezalandırabilecek.

Dünyada futbolun beşiği olarak bilinen İngiltere’de Futbol Federasyonu, gelecek sezon için önemli bir uygulamayı devreye sokacak. Buna göre hakemin ya da rakibin yüzüne doğru bilerek öksüren bir oyuncuya hakem kart gösterebilecek.

Burada kararın şekli; hakemin yorumuna bırakılacak ve gerekmesi durumunda söz konusu oyuncuya uyarının yanı sıra sarı ya da kırmızı kart verilebilecek.

Hakem, karşılaşma öncesinde oyuncuları, öksürük ve buna benzer eylemleri yapmamaları konusunda uyarıda bulunacak. Eskiden olduğu gibi saha içinde yere tükürülmemesi de bu kapsamda yer alacak. Buna rağmen kurala aldırış etmeyen ve bu eylemi yapanlar, kartla cezalandırılacak.

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