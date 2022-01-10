İngiltere’de Bilim Dünyasını Heyecanlandıran Keşif

180 yaşındaki deniz ejderi fosili, İngiltere’nin paleontoloji tarihinin en büyük keşiflerinden biri olarak nitelendirildi.

İngiltere’de bulunan ve antik denizlerde yaşamış, deniz ejderi olarak da bilinen ihtiyozor türüne ait dev fosil bilim dünyasında heyecan yarattı.

Rutland Doğa Koruma Alanı'nda şubat ayında gün yüzüne çıkarılan eksiksiz deniz ejderi fosili, İngiltere'nin paleontoloji tarihinin en büyük keşiflerinden biri olarak nitelendirildi.

180 milyon yaşındaki ihtiyozorun iskelet boyu 10 metre, gövde kısmını içeren bölüm ise neredeyse bir ton ağırlığında.

Rutland Doğa Koruma Alanı'nda bulunan fosil, hassas çalışmalar sonucu çıkarıldı.

Dinozorlarla aynı dönemde yaşayan ve yaklaşık 90 milyon yıl önce yok olan bu deniz sürüngenleri, görüntü olarak yunusa benziyordu. Büyük dişleri ve gözleri nedeniyle deniz ejderi olarak anılan ihtiyozorların varlığı, ilk olarak 19. yüzyılın başında keşfedilmişti.

Paleontolojik koruma uzmanı Dean Lomax, “İngiltere ihtiyozorların doğum yeri. Fosilleri 200 yılı aşkın süredir gün yüzüne çıkarılıyor. Bu gerçekten benzersiz bir keşif ve İngiltere'deki paleontoloji tarihinin en büyük keşiflerinden biri” dedi.

Uzmanlar şimdi, açıklanmayan bir yerde koruma altına alınan fosili inceliyor ve araştırmalar sonrasında dev fosilin sergilenmesi planlanıyor.