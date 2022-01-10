  • BIST 2.045,16
  • Altın 792.00780
  • Dolar 13.8
  • Euro 15.622
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

İngiltere’de Bilim Dünyasını Heyecanlandıran Keşif

» »
180 yaşındaki deniz ejderi fosili, İngiltere’nin paleontoloji tarihinin en büyük keşiflerinden biri olarak nitelendirildi.
İngiltere’de Bilim Dünyasını Heyecanlandıran Keşif

İngiltere’de bulunan ve antik denizlerde yaşamış, deniz ejderi olarak da bilinen ihtiyozor türüne ait dev fosil bilim dünyasında heyecan yarattı.

Rutland Doğa Koruma Alanı'nda şubat ayında gün yüzüne çıkarılan eksiksiz deniz ejderi fosili, İngiltere'nin paleontoloji tarihinin en büyük keşiflerinden biri olarak nitelendirildi.

180 milyon yaşındaki ihtiyozorun iskelet boyu 10 metre, gövde kısmını içeren bölüm ise neredeyse bir ton ağırlığında.

Rutland Doğa Koruma Alanı'nda bulunan fosil, hassas çalışmalar sonucu çıkarıldı.

Dinozorlarla aynı dönemde yaşayan ve yaklaşık 90 milyon yıl önce yok olan bu deniz sürüngenleri, görüntü olarak yunusa benziyordu. Büyük dişleri ve gözleri nedeniyle deniz ejderi olarak anılan ihtiyozorların varlığı, ilk olarak 19. yüzyılın başında keşfedilmişti.

Paleontolojik koruma uzmanı Dean Lomax, “İngiltere ihtiyozorların doğum yeri. Fosilleri 200 yılı aşkın süredir gün yüzüne çıkarılıyor. Bu gerçekten benzersiz bir keşif ve İngiltere'deki paleontoloji tarihinin en büyük keşiflerinden biri” dedi.

Uzmanlar şimdi, açıklanmayan bir yerde koruma altına alınan fosili inceliyor ve araştırmalar sonrasında dev fosilin sergilenmesi planlanıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Londra’da Askerler Hastanelerde Konuşlandırıldı07 Ocak 2022 Cuma 20:54
  • Kraliçe desteği kesti, Prens Andrew köşkünü satmaya çalışıyor07 Ocak 2022 Cuma 14:32
  • İngiltere'de bekar bir erkek eş bulma umuduyla bilboardlara ilan verdi07 Ocak 2022 Cuma 13:31
  • İngiltere’de Kuş Gribi Alarmı: Bir Kişide Tespit Edildi06 Ocak 2022 Perşembe 22:34
  • İskoçya gazetesinden çağrı: Testi pozitif olanlar için toplama kampı kurun06 Ocak 2022 Perşembe 12:38
  • Yolcu uçağında patlama: Acil iniş yapıldı04 Ocak 2022 Salı 13:32
  • Tony Blair'in Şövalyelik Unvanının Geri Alınması İçin İmza Kampanyası Başlatıldı02 Ocak 2022 Pazar 11:46
  • İngiltere' de Banka Sisteminde Hata: Yanlışlıkla 175 Milyon Ödediler01 Ocak 2022 Cumartesi 18:06
  • İngiltere prensi "cinsel saldırı" davasının reddini talep etti29 Aralık 2021 Çarşamba 14:39
  • Öfkeli sincap 18 kişiyi hastanelik etti29 Aralık 2021 Çarşamba 11:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti