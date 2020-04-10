İngiltere’de binlerce litre süt kanalizasyona döküldü

Birleşik Krallık genelindeki sütçüler, Koronavirüs tecridiyle kafe, restoran ve ofislerden gelen talebin aniden düşmesinin ardından binlerce litre sütü dökmeye başladı.

Üreticiler, şu an hükümetten destek almaları gerektiğini, yoksa sektörün iflasla karşı karşıya kalacağını söylüyor.

Britanyalı Sütçüler Kraliyet Derneği (RABDF), finansal yardım olmadan bazı çiftçilerin binlerce ineği itlaf etmek zorunda kalabileceğini ve salgından sağ çıkmakta zorlanabileceğini söyledi.

Bu da kısıtlamalar kaldırıldığında süt kıtlığı çekilebileceği anlamına geliyor.

Dernek, tecrit boyunca satılmayan sütün düşük bir fiyattan satın alınarak üyelerinin zararının karşılanmasını istedi.

Talep, bazı çiftçilerin satamadığı sütü dökmesinin ortaya çıkmasının ardından geldi.

Wiltshire'da sütçülük yapan Robert Mallett, pazartesi attığı tweet'te "17 bin litreyi heba ettiğini" açıklarken Kent şehrindeki Winterdale Cheesemakers da internette borudan akan atık sütü gösteren bir video yayımladı.

Gönderide, "Geleneksel yöntemlerle peynir üretenler için zor zamanlar" yazıyordu.

Ürünün satılması için pazar olmadığında da ineklerin sağlıklı kalması için onları sağmaya devam etmek gerekiyor.

Günde yaklaşık bir milyon litre süt üreten yaklaşık 300 mandıranın süregelen krizden etkilendiği tahmin ediliyor.

BAKANLIK ‘ÇARESİNİ’ ARIYOR

RABDF Başkanı Peter Alvis şunları söyledi: "Bu tasarı hem kısa hem de uzun vadede gıda güvenliğini sağlayacak ve endüstri üzerindeki stresi azaltacak. Sağılmış fazladan sütün piyasadan alınması, uzun vadede piyasa tahribatına neden olmadan mevcut peşin fiyatı dengede tutmaya yardımcı olacak. Bu ayrıca etkilenen mandıracıların üretim için gerekli girdiler için çiftlik kapısının ötesinde yerel ve kırsal tedarik endüstrisine faturalarını ödemeye devam etme olanağı tanıyacak.”

Alvis, önerilen tasarıyla mandıracıları et üretmeye iterek sığır eti fiyatlarında düşüşe sebep olabilecek, et üreticilerini zor duruma sokacak ineklerin itlaf edilmesinin de önüne geçileceğini ekledi.

Bakanlar ve yetkililerin, dökülen sütün talebin arttığı süpermarket ve dükkanlara gönderilebilmesini sağlayacak yolları araştırdığı anlaşılıyor.