İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor

İngiltere'de yaşayan bir adamın 2014 yılında kasıklarına sıçrayan enfeksiyon yüzünden cinsel organı kopunca kolunda cinsel organ geliştirildi. Ancak talihsiz adam sağlık sisteminin yapısı ve koronavirüs gibi etmenler yüzünden 4 yıldır ameliyat olacağı günü bekliyor.

NSEL ORGANI AMELİYATLA KOLUNDAN ALINAMADI

MacDonald'ın kolundaki cinsel organ yeterli şekilde gelişince operasyon için hazırlıklar başladı. Doktorlar MacDonald'ın operasyonu öncesinde sağlık kontrollerinde genç adamın sağlık değerlerini yeterli bulmayarak ameliyatı iptal etti. 2018 yılında yaşanan bu olayın ardından kolundaki cinsel organ ile yaşamaya alışan ve buna "Jimmy" adını veren MacDonald daha sonra hastane personelinin değişmesi ve ambulans sistemindeki aksaklıklar sebebiyle ameliyat olamadı.

İNSANLAR FARK EDİNCE ŞOK OLUYOR

Sonunda 2020 yılının Nisan ayı için ameliyat tarihi alabilen MacDonald'ı bu sefer de Kovid-19 salgını vurdu. Koronavirüs sebebiyle doktorların bu operasyonu erteleme kararı alması nedeniyle MacDonald, 4 yıl boyunca kolundaki cinsel organla yaşamak zorunda kaldı.

Sokağa çıkarken kısa kollu tişört giyemediğini söyleyen ve çocuklarıyla denize gidemediği için üzülen MacDonald, "Bazen insanlar kolumdakini fark ediyorlar ve şok oluyorlar. Ben artık işi espriye vurmaya başladım. Böyle davranmalıyım çünkü başka bir alternatifim yok. Eğer bu duruma şakayla yaklaşmasaydım bitmiştim. Bilim kurgu karakteri gibi bir şey bu. Fakat bu benim normale dönme şansım" dedi.

İngiliz The Sun'a konuşan MacDonald, bu yılın sonuna doğru ameliyat olmayı umut ettiğini söyledi.