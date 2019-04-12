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İngiltere'de bir girişimci: Çıplak temizlik yapıyor saatte 360 lira kazanıyor!

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İngiltere'de Anna isimli kadın müşterilerinin evlerine giderek çırılçıplak soyunduktan sonra evi temizlik yapıyor. Bu şekilde temizlik yaparak saatte 45 İngiliz poundu (yaklaşık 360 TL) kazanan kadın bir şirketle çalışmaya başladı.
İngiltere'de bir girişimci: Çıplak temizlik yapıyor saatte 360 lira kazanıyor!

İngiltere, 24 yaşındaki girişimci Anna’yı konuşuyor. Soyadını söylemek istemeyen Anna, çok farklı bir yöntem ile müşterilerin evlerini temizleyerek para kazanıyor. Genç girişimci çırılçıplak soyunduktan sonra evde tozları alıyor ve genel olarak evin temizliğini yapıyor.

9792284-728xauto.jpgSon 3 aydır bu şekilde çalıştığını söyleyen Anna bu durumdan çok memnun olduğunu İngiliz ve Galler basınına anlattı. Anna, “Soyunarak temizlik yapmaya yeni başladım ama bu şekilde çalışarak saatte 45 İngiliz sterlini (yaklaşık 360 TL) kazanabiliyorum” dedi.

Anna, hayatı boyunca çıplaklar kampına bile gitmediğini söylerken, “Temizlik yapmaya gittiğim ilk an benim için çok ilginçti. Evin içinde temizlik yaparken çıplak olmak çok garip bir histi. Tek endişem kapının arkasında bir sapık olup olmadığını bilmememdi. Fakat 3 aydır güvenlik açısından hiçbir sıkıntı yaşamadım” dedi.

Anna işini de, “Üzerimde kot pantolon ve sweatshirt ile gidiyorum. Müşteriyle sohbet ettikten sonra evde başka kimse olup olmadığını ya da herhangi bir yerde kamera olup olmadığını soruyorum. Olumlu yanıt alınca, ödemeyi kabul ediyorum ve benden nereleri temizlememi ya da ütü yapıp yapmamı isteyip istemediğini soruyorum” sözleriyle anlatıyor.

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