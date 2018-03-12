  • BIST 118.411
  • Altın 162,715
  • Dolar 3,8389
  • Euro 4,7297
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAAhmet Şık ve Murat Sabuncu tahliye edildi

İngiltere'de ‘Bir Müslüman’ı Cezalandır Günü’ mektupları kaygı yarattı

» »
İngiltere'de ‘Bir Müslüman’ı Cezalandır Günü’ mektupları kaygı yarattı
BBC'nin haberine göre İngiltere’nin kuzeyindeki Leeds kentinde “Bir Müslüman’ı Cezalandır Günü” adlı eyleme destek çağrısı için ülkenin dört bir yanına gönderildiği iddia edilen mektuplar, yetkilileri harekete geçirdi.

Sosyal medyada geniş kitlelerce paylaşılan A4 kağıtlara basılı mektuplarda, Müslümanlar’a yönelik şiddet eylemlerinin listelendiği hatta puanlandığı görülüyor.

İngiliz terörle mücadele birimleri, mektupları olası nefret suçu olarak değerlendiriyor.

Mektupların ülkede yaşayan Müslümanlar’da korku yarattığı belirtiliyor.

‘Müslümanlar kendilerini güvende hissetmiyor’

Ülkedeki Müslüman karşıtı eylemleri izleyen Tell Mama UK adlı kuruluş, şu ana dek Londra, Bradford, Leicester ve Cardiff gibi kentlerde mektupları alanların kendilerine ulaştığını açıkladı.

Tell Mama UK’in direktörü Iman Atta, Müslümanların kendilerini güvende hissetmediğini söyledi.

“Bazı Müslümanlar çocuklarının sokakta oyun oynamasının güvenli olup olmadığını soruyor” diye konuşan Atta, mektupların İngiltere’deki Müslüman topluma karşı şiddeti teşvik ettiği uyarısında bulundu.

İngiltere’nin kuzeyindeki terörle mücadeleden sorumlu yetkililer de “kasıtlı olabilecek” mektupların ülkenin farklı yerlerindeki kişilere gönderildiğini doğruladı.

İngiltere, yakın tarihte de benzer bir olaya sahne olmuştu.

2017 yılında ABD ve İngiltere’de bulunan camilere yine Sheffield kentinden benzer mektuplar yollandığı belirlenmişti.

İşçi Partisi’nden bir İngiliz milletvekili, “nefret mektupları” olarak adlandırdıkları bu eylem karşısında “omuz omuz, yan yana olmayı” sürdüreceklerini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İtalya'da seçimin galibi aşırı sağ ve popülist partiler06 Mart 2018 Salı 14:18
  • İngiltere'de maruz kaldığı 'madde' nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan eski Rus casusu hakkında neler biliniyor?06 Mart 2018 Salı 13:54
  • Merkel: Hızla işe koyulacağız05 Mart 2018 Pazartesi 14:46
  • "ABD, Rusya devlet başkanlığı seçimlerini etkilemeye ve kaos yaratmaya çalışıyor"05 Mart 2018 Pazartesi 13:03
  • Avusturya'da politikacıya küfre ceza yok05 Mart 2018 Pazartesi 11:46
  • Almanya'da koalisyon hükümetine SDP onayı04 Mart 2018 Pazar 14:09
  • Rutte: Türkiye ile çözmemiz gereken meseleler var03 Mart 2018 Cumartesi 11:07
  • AP’den “Polonya’nın oy hakkı elinden alınsın” çağrısı02 Mart 2018 Cuma 17:38
  • İngiltere'de “Emma” fırtınası günlük hayatı olumsuz etkiledi02 Mart 2018 Cuma 17:36
  • Avrupa'da Sibirya soğuğu: 48 kişi öldü01 Mart 2018 Perşembe 18:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti