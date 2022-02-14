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İngiltere'de Brexit karşıtı renkli protestocu, 6 yıldır sokaklarda

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Bray, AB'den ayrılma kararının çıktığı 2016 Brexit referandumundan hemen sonra başkent Londra'da Parlamento Meydanı'nda ve Başbakanlık Ofisi 10 Numara önünde protestoya başladı.
İngiltere'de Brexit karşıtı renkli protestocu, 6 yıldır sokaklarda

İngiltere'de "Bay Brexit'i Durdurun" olarak bilinen 52 yaşındaki aktivist Steve Bray, AB'den ayrılma kararının çıktığı 2016 Brexit referandumundan hemen sonra başkent Londra'da Parlamento Meydanı'nda ve Başbakanlık Ofisi 10 Numara önünde protestoya başladı.

AB bayrağı renginde giysileriyle dikkati çeken Bray, İngiltere'nin 1 Ocak 2021'de AB'den ayrılmasına kadar parlamento yakınında canlı haber yayınları sırasında yüksek sesle haykırdığı "Brexit'i durdurun" sloganı nedeniyle birçok kişi tarafından "Bay Brexit'i Durdurun" olarak tanındı.

Brexit gerçekleşmesine rağmen yeni bir hedefle haftalık eylemlerini sürdüren Bray, AA muhabirine, gösterilere nasıl başladığını ve neden hala sokaklarda olduğunu anlattı.

Galler asıllı aktivist, geriye dönüp baktığında, onu ilk kızdıran şeyin, yaşadığı yer olan Port Talbot'daki "topluluğun büyük oranda Brexit yanlısı oy vermesi" olduğunu belirterek, "Aklımda bunun bedelini ödeyeceklerine dair hiçbir şüphe yoktu. Toplumumuzun en yoksulları bu yozlaşmış hükümetin yaptıklarının bedelini ödüyordu." dedi.

6 yılı aşkın süredir eylemlere gittiğini aktaran Bray, "Protesto grubunu kurmam için bana ilham veren, farklı şeyler yapan birçok küçük grup olduğunu görebilmemdi. Ama esasen sahada doğrudan mücadele eden yoktu. (Protestoya) Kaç kişi gelirse gelsin fark etmez, dünyanın geri kalanına bir mesajın iletilmesi çok önemliydi. O mesaj da 'İngiltere böyle bir yer değil, biz böyle değiliz'di." diye konuştu.

Brexit protestoları, Johnson karşıtı eylemlere döndü

Bray, şimdi Başbakan Boris Johnson liderliğindeki hükümetin değişmesini ve AB'ye yeniden katılmak için çalışmaya başlayabilecek yeni bir hükümetin kurulması hedefiyle eylemlerine devam ediyor.

Güvenlik güçlerine daha fazla yetki veren ve protesto özgürlüğünü sınırlandıran bazı yasa tasarılarını da eleştiren Bray, "Şimdi olan şu; (sorun) Brexit'ten daha büyük hale geldi. Çünkü bence bizi faşist yola çekmeye çalışan bir hükümetimiz var. AB'den ayrılarak hareket özgürlüğümüzü zaten kaybettik." ifadesini kullandı.

Hükümeti hedef alan Bray, "Şimdi protesto etme hakkına da saldırıyorlar. Muhabirlerin hükümeti eleştirme haklarına saldırıyorlar. Bunlar Kuzey Kore'de olur, eski Sovyetler Birliği'nde olur, İngiltere'de değil." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle Avam Kamarasında Başbakan'a Sorular Oturumu'nun yapıldığı çarşamba günleri sokakta olan Bray, denk geldiği bakanlar ve milletvekillerinin yolunu keserek onlardan "hesap soruyor".

Steve Bray, "yerinin 10 Numara (Başbakanlık ofisi) değil, cezaevi olduğunu" söylediği Johnson'ı oturum için Başbakanlıktan çıkışında bekliyor.

Bir ara Rusya'nın İngiltere'deki seçimlerine ve referandumlara müdahalesiyle ilgili raporun yayımlanmasının geciktirilmesini protesto etmek için yüksek sesle Rus milli marşını çalan Bray'in müzik listesinde şimdi "Güle güle Boris" şarkısı var.

Johnson, Başbakanlık binasında yapılan ve Kovid-19 kurallarının ihlal edildiği öne sürülen partiler nedeniyle istifa baskısı altında.

Bray de konuya ilişkin, "Bu adam, ispatlı bir yalancı. Bir hilekar, bir şarlatan ve bir dolandırıcı. 10 Numara'da bulunmamalı. Bu adamın yargılanması ve İngiltere'de yaptıkları nedeniyle ceza alması gerekiyor." görüşünü paylaştı.

"Mücadeleye devam edin ve daha iyi bir gelecek için birleşin"

AA ekibine eylemlerinin operasyon merkezi olan Londra'daki dairesinin kapılarını açan Bray, protestolarının ağırlıklı olarak Brexit karşıtlarınca finanse edildiğini söyledi.

Evi, AB yanlısı ve Johnson ile Muhafazakar Parti karşıtı pankartlar ve dövizlerle dolu olan Bray, normalde Galler'de yaşadığını, ancak dönem dönem Londra'da kaldığını anlattı.

Sikke (tarihi para) koleksiyonculuğu yaparak geçimini karşıladığını anlatan Bray, İngiltere'yi yeniden AB üyesi olarak görmek isteyenlere "Asla ümidinizi kaybetmeyin" mesajını verdi.

Bray, "Bu (yeniden AB'ye üyelik) şayet değil, ne zaman olacağı meselesi. Beli doğrultmak uzun zaman alabilir ancak umudunuzu kaybetmeyin, mücadeleye devam edin ve daha iyi bir gelecek için birleşin." diye seslendi.

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