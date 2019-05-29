İngiltere’de çeşitli suçlardan aranan 28 yaşındaki kişi Larnaka Havalimanı’nda tutuklandı

Tecavüz ve dolandırıcılık suçlarından dolayı İngiliz makamları tarafından aranan ve kısa bir süre önce KKTC’de tutuklandıktan sonra serbest bırakılan 28 yaşındaki kişinin Larnaka Havalimanı’ndan ayrılmaya teşebbüs ederken yakalandı.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, İngiltere’de çeşitli suçlardan aranan şahıs kısa bir süre önce KKTC’de tespit edilip, tutuklanmış ancak daha sonra Ledra Palace sınır kapısında serbest bırakılmıştı.

KKTC makamlarının 28 yaşındaki kişiyi, iadesinin yapılması için tüm işlemlerin yapılması amacıyla Rum makamlarına teslim etmek yerine, hiç kimseye haber vermeden Ledra Palace’tan geçmesini sağladığını iddia eden gazete, sözkonusu kişinin de kimliğini kullanarak, herhangi bir kontrole tabi tutulmadan Avrupa vatandaşı olarak sınır kapısından geçmeyi başardığını yazdı.

Habere göre, aynı gün Larnaka Havalimanı’nda adadan ayrılma girişiminde bulunan şahsın, isminin yasaklanmış kişiler listesinde belirlenmesinden dolayı polis tarafından tutuklandığı belirtildi.

Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne önüne çıkarılan söz konusu kişi hakkında 8 gün tutukluluk emri verilirken, ülkesine iade edilmesine ilişkin sürecin de başlaması bekleniyor.

Bahse konu kişinin önce BM’ye, daha sonra Rum polisine teslim edilmesi gerekirken iki toplumlu komiteye bu konuda bilgi dahi verilmediğini ileri sürerek, KKTC makamlarına eleştiride bulunuldu.