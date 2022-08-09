  • BIST 2.803,05
  • Altın 1035.076
  • Dolar 17.9607
  • Euro 18.3997
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKASüt Dişi Travmalarına Dikkat !

İngiltere'de çocuklara yönelik çıplak aramaların neredeyse dörtte biri 'yasalara aykırı bir şekilde yapıldı'

» »
İngiltere'de Mart ayında 15 yaşında bir siyah kız çocuğu, yasalara aykırı bir şekilde, odada yetkili bir yetişkin bulunmadan polisin çıplak aramasına maruz kalmıştı.
İngiltere'de çocuklara yönelik çıplak aramaların neredeyse dörtte biri 'yasalara aykırı bir şekilde yapıldı'

Konuyla ilgili inceleme başlatan, İngiltere'de çocuk haklarından sorumlu Çocuk Komiseri Rachel de Souza, son yıllarda buna benzer başka vakaların da yaşandığını açıkladı.

Çocuk Q diye anılan kız çocuğu, uyuşturucu bulundurmakla suçlanarak sınavdan çıkarılmış, ilk yardım odasına götürülmüş ve iki kadın polis tarafından çıplak aramaya maruz bırakılmıştı.

Çocuk Q'nun araması sırasında öğretmenleri dışarıdaydı ve ebeveynlerine konuyla ilgili bilgi verilmemişti.

Regl döneminde olan kız çocuğu, kıyafetlerini ve hijyenik pedini çıkarmak zorunda kaldı.

Arama esnasında üzerinde uyuşturucu bulunmadı.

Çocuk Q'nun annesi, kızının yaşadığı travma nedeniyle intihara teşebbüs ettiğini söyledi.

Konuyla ilgili yapılan incelemede aramanın haksız yere yapıldığı ve ırkçılığın "büyük bir ihtimalle" rol oynadığına işaret ediyor.

İki yılda 650 çocuk çıplak aramaya maruz bırakıldı

Çocuk Q vakasının ardından Londra'daki Metrololitan Polis Teşkilatı'ndan (Met) bilgi talep eden Çocuk Komiseri De Souza, Londra'da 2018-2020 yılları arasında 650 çocuğun çıplak aramaya maruz bırakıldığını paylaştı.

Bu aramaların yüzde 23'ü, ortamda 'yetkili bir yetişkinin' bulunmadığı durumlarda gerçekleştirildi.

İngiltere'de çocuklara yönelik çıplak aramalarda yasal olarak ortamda yetkili bir yetişkinin bulunması gerekiyor. Bu, çocuğun velisi veya bakıcısı olabilir.

Diğer taraftan 650 aramanın yüzde 95'inin erkek çocuklarına yönelik olduğu tespit edildi. Bu erkeklerin yüzde 58'i ise siyahtı.

De Souza, incelemeden elde edilen verilerin "son derece endişe verici" olduğunu söyledi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

"Çocuk Q'nun başına gelenlerin bir defaya mahsus olduğunu düşünmüyorum, Metropolitan Polis Teşkilatı'nda çocukların korunması alanında sistematik bir sorunun örneği olduğunu düşünüyorum.

"Polisin çocukların sağlığını ve refahını tutarlı bir şekilde değerlendirdiğine inanmıyorum."

Londra Metropolitan Polisi, Çocuk Q vakasından bu yana okullarda görev yapan polis memurlarının çalışma politikalarında değişiklikler yaptığını bildirdi.

BBC'ye açıklama yapan emniyet yetkilileri, "18 yaş altındakilere yönelik çalışma politikalarımızı yeniden değerlendirdik. Bu yaştaki çocukların aynı zamanda çeteler ve uyuşturucu ticareti yapanlar tarafından hedef alınabileceğini ve hassas bir konumda olduğunu da göz önünde bulundurmamız gerektiğine karar verdik" dedi.

Yetkililer, aynı zamanda artık çocuklara yönelik çıplak aramalarda polis memurlarının bölge komutanlığından izin alması gerektiğini aktardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere: Rusya-Ukrayna savaşının cephesi kayıyor06 Ağustos 2022 Cumartesi 16:58
  • İngiltere’de yaklaşık 4 aydır komada olan Archie için mahkeme kararını verdi05 Ağustos 2022 Cuma 18:45
  • İngiltere Merkez Bankası’ndan 27 yılın en büyük faiz artışı04 Ağustos 2022 Perşembe 18:14
  • Sterlinde 13 Yıldan Sonra İlk...04 Ağustos 2022 Perşembe 16:16
  • Britanya parlamentosu TikTok hesabının ömrü bir hafta sürdü: Sebep güvenlik endişesi04 Ağustos 2022 Perşembe 14:01
  • İngiltere, Archie’yi konuşuyor: Saatler içerisinde destek ünitesi kapatılacak, Türkiye’ye taşınması gündemde03 Ağustos 2022 Çarşamba 18:04
  • Prens Charles’ın vakfı, Usame Bin Ladin’in ailesinden bağış almış31 Temmuz 2022 Pazar 16:16
  • İstifa kararı alan Boris Johnson’dan görkemli düğün töreni31 Temmuz 2022 Pazar 10:45
  • İngiltere’de demir yolu çalışanları grevde30 Temmuz 2022 Cumartesi 17:14
  • İngiltere’den Lavrov’un Afrika gezisine tepki27 Temmuz 2022 Çarşamba 15:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti