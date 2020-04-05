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İngiltere'de Corona Virüs'ten 40 Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti, işte isimler

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İngiltere'de Corona Virüs'ten 40 Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti, işte isimler
İngiltere'de Corona Virüs'ten 40 Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti, işte isimler

İngiltere’de yaşayan 40 Kıbrıslı Türk korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 40’a yükseldiğini ifade etti.

Nafiya Horozoğlu’nun paylaşımı şöyle:  

İngiltere'de Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden 40 toplum üyelerimiz veya eceliyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Hussain Hashim Bakayi Mustafa hocamız tarafından canlı mevlit duası okunuyor...

 

İNGİLTERE'DE KAYBETTİĞİMİZ KIBRISLI TÜRKLER

Elmaziye Kanlı (92),Mustafa Ahmet (89),Kâmil Ahmet (87),Ahmet Rasit,Yıldıray Faik (62),Şengül Besim,Mehmet Abdurrahman (78),Hasan Ali,Hüseyin Yusuf Şufta,Zülfiye Osman,Güney Osman Tarzan (77),Safi Levent (78),Mustafa Mehmet,Niyazi Numanoğlu,Mehmet Erdoğan (78),Rahme Erdoğan Tayip,Doğan Ahmet Konkurt (72),Arif Niyazi,Samime Bilginer (79),Çetin Çetinkaya,Serdar Bali (49),Tayfun Salih (54),Ahmet Kâmil (62),Osman Mehmet (67),Özkan Hüseyin,Hatice Yusuf Veci (85),Türker Enver (63),Hilmi Miksi,Rifat Hasan Rezvan,Hüseyin Kavaz,Sündüz Yusuf Ramadan,Ersin Mehmet Soyalan (75),Rifat Hassan Rezvan,Salise Demirağ (82) ve Şakir Cemal.

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