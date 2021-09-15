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İngiltere’de coronaya karşı “B planı” hazırladı

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İngiltere Başbakanı Johnson Downing baş tıp görevlisi Prof. Chris Whitty ve hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, corona virüsünün yeniden yayılmasını önlemek için hazırlanan B planını duyurdu.
İngiltere’de coronaya karşı “B planı” hazırladı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Downing Street’te bulunan Başbakanlık Ofisinde baş tıp görevlisi Prof. Chris Whitty ve hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, corona virüsünün yeniden yayılmasını önlemek için hazırlanan B planını duyurdu.

Corona virüsünün “hala dışarıda” olduğu konusunda uyarıda bulunan Başbakan Johnson, yeni tedbirler sayesinde kış aylarında ulusal çapta karantinanın önlenebileceğini söyledi.

Johnson, geçtiğimiz yıl bu zamanlara kıyasla bu yıl daha yüksek vaka sayılarının görülmesi ile ülkenin “daha zorlu” bir konumda olduğunu, ancak İngiltere’nin aşı programının başarısı ile büyük çoğunluğun aşı olduktan sonra hastalığa karşı çok daha iyi durumda olduğunu belirtti.

“MASKE TAKMAK VE EVDEN ÇALIŞMAK GEREKEBİLİR”

Johnson, hükümetin “kilitlenmeme” stratejisine bağlı kalacağını ve “şu an yaptığına devam edeceğini” söylemesine rağmen yine de kış ayları için gerekli olabilecek bir “B planını göz ardı etmemesi gerektiğini” vurguladı.

B planı ile Covid-19’a karşı ilave tedbirlerin yedekte tutulacağını belirten Johnson, hükümetin önlem olarak maske kullanmak gibi önlemleri zorunlu tutma ve insanlara evden çalışmalarını tavsiye etme seçeneklerinin uygulanabileceğini söyledi.

Johnson, artık daha fazla insanın aşılandığını belirterek, “Küçük değişiklikler daha büyük bir fark oluşturabilir” dedi. Johnson, yeni tedbirlerin ulusal karantinayı önlemeye yardımcı olabileceğini kaydetti.

GECE KULÜPLERİNDE AŞI PASAPORTLARI UYGULANACAK

Johnson, ilave önlemleri açıklarken barlar için aşı pasaportlarının uygulanmayacağını, ancak gece kulübü gibi kalabalık iç mekanlarda aşı pasaportları uygulamasının “makul olacağını” söyledi.

Hükümetin “B planı” yönergesine göre 500’den fazla katılımcının ağırlandığı iç mekanlarda, 4 binden fazla kişinin bulunduğu spor salonları ve konser alanları gibi dış mekanlarda ve 10 binden fazla katılımcının bulunduğu herhangi bir ortamda aşı pasaportunun zorunlu olabileceği açıklandı.

Johnson, işler daha da kötüye gitmedikçe aşı pasaportlarının gerekli olmadığına inandığını söylemesine rağmen insanların yakın temasta bulunduğu ortamlardaki riske karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Johnson bu önlemlere ek olarak hükümetin sıkça el yıkama tedbirlerini de hatırlatabileceğini söyledi.

SEYAHAT EDENLER TEST YAPTIRMAYA DEVAM EDECEK

Başbakan Johnson, “İnsanların seyahat kuralları konusunda hayal kırıklığına uğradıklarını biliyorum, ancak virüsün yeniden gelmesi ve bunun durdurulması için elimizden gelen her şeyi yapmamız hayati önem taşıyor” diyerek yurtdışına seyahat eden kişilerden İngiltere’ye döndüklerinde test yaptırmalarını istemenin “makul” olduğunu ifade etti.

Johnson, hükümetin A planına devam edebileceğinden emin olduğunu belirterek Ulusal Sağlık Servisi’nin (NHS) iş yüküne göre B planının uygulamaya geçirileceğini aktardı.

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