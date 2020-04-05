İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk sayısı 35'e yükseldi, işte isimler

İngiltere'de yaşam süren ve Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısı 35'e yükseldi.
İngiltere'de salgın nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Rumların sayısı ise 22 olduğu öğrenildi.
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin isimleri şöyle:
Ahmet Raşit
Elmaziye Kamil - 92
Yıldıray Faik - 62
Mustafa Ahmet - 89
Kamil Ahmet - 87
Şengül Besim
Mehmet Abdurrahman - 78
Güney Osman Tarzan - 77
Doğan Konkurt(Ahmet)
Safi Levent - 78
Mustafa Mehmet
Hasan Ali
Hüseyin Yusuf Şuft
Zülfiye Osman
Niyazi Numanoğlu
Mehmet Erdoğan - 78
Rahme Erodğan Tayip
Arif Niyazi
Samime Bilginer - 79
Çetin Çetinkaya
Serdar Balı - 49
Tayfun Salih
Ahmet Kamil
Osman Mehmet
Özkan Hüseyin
Hatice Yusuf Veci - 85
Salise Tolgay Demirağ - 74
Türker Enver - 64
Hilmi Miksi
Rifat Hasan Rezvan
Huseyin Kavaz
Sündüz Yusuf Ramadan
Ersin Mehmet Soyalan
Rifat Hassan Rezvan
Şakir Cemal
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