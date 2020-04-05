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İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk sayısı 35'e yükseldi, işte isimler

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İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk sayısı 35'e yükseldi, işte isimler
İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk sayısı 35'e yükseldi, işte isimler

İngiltere'de yaşam süren ve Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısı 35'e yükseldi. 

İngiltere'de salgın nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Rumların sayısı ise 22 olduğu öğrenildi.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin isimleri şöyle: 

Ahmet Raşit

Elmaziye Kamil - 92 

Yıldıray Faik - 62

Mustafa Ahmet - 89

Kamil Ahmet - 87 

Şengül Besim 

Mehmet Abdurrahman - 78 

Güney Osman Tarzan - 77

Doğan Konkurt(Ahmet) 

Safi Levent - 78

Mustafa Mehmet 

Hasan Ali

Hüseyin Yusuf Şuft

 Zülfiye Osman 

Niyazi Numanoğlu 

Mehmet Erdoğan - 78

Rahme Erodğan Tayip

Arif Niyazi

Samime Bilginer - 79

Çetin Çetinkaya

Serdar Balı  - 49

Tayfun Salih 

Ahmet Kamil 

Osman Mehmet 

Özkan Hüseyin 

Hatice Yusuf Veci - 85

Salise Tolgay Demirağ - 74

Türker Enver - 64 

Hilmi Miksi

Rifat Hasan Rezvan

Huseyin Kavaz

Sündüz Yusuf Ramadan

Ersin Mehmet Soyalan

Rifat Hassan Rezvan

Şakir Cemal

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