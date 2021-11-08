  • BIST 1.595,720
  • Altın 565,67
  • Dolar 9,6833
  • Euro 11,1920
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAWhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin

İngiltere’de Covid-19 reklamı tartışması… Bakanlık endişe yaratır diye yasakladı

» »
Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, salgına karşı bilinçlendirme çalışmaları da devam ediyor. Avrupa’da vaka sayıları hızla yükselerek DSÖ verilerine göre salgının yeniden merkez üssü konumuna geldi.
İngiltere’de Covid-19 reklamı tartışması… Bakanlık endişe yaratır diye yasakladı

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, salgına karşı bilinçlendirme çalışmaları da devam ediyor. Avrupa’da vaka sayıları hızla yükselerek DSÖ verilerine göre salgının yeniden merkez üssü konumuna geldi.

İngiltere’de Covid-19’a karşı hazırlanan bir kampanya, ülke medyasının gündemine oturdu. Corona virüsünün kapalı ortamlarda nasıl yayıldığını gösteren kampanyanın toplu ulaşımda yer alması bekleniyordu.

Ancak Ulaştırma Bakanı Grant Shapss söz konusu reklamın yayınlanmasının önüne geçti. Shapps, kampanyanın gösterilme şeklinin halkı toplu taşımadan uzaklaştıracağı gerekçesiyle bu kararı aldı.

Shapps’a yakın kaynaklara göre, söz konusu reklamda Covid-19’un yayılmasının siyah dumanlarla gösterilmesinin, yolcularda terör saldırısı ya da yangın alarmı olarak yanlış anlaşılmalara yol açabileceği belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'de araştırma: İnsanlar seks yapmaktansa ev temizliği ya da egzersizi tercih ediyor01 Kasım 2021 Pazartesi 12:38
  • Doktorlardan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e uyarı30 Ekim 2021 Cumartesi 22:01
  • Kraliçe Elizabeth'e doktorlar iki hafta daha dinlenmesini tavsiye etti30 Ekim 2021 Cumartesi 13:18
  • İngiltere’de 172 Yıllık Amfitiyatroda Heyecanlandıran Keşif29 Ekim 2021 Cuma 16:11
  • İngiliz üniversitesi Nijerya'ya ait 120 yıllık heykeli iade etti29 Ekim 2021 Cuma 12:46
  • İngiltere'de Sel Uyarısı28 Ekim 2021 Perşembe 17:17
  • Yeni İngiltere Dışişleri Bakanı’ndan federasyon açıklaması27 Ekim 2021 Çarşamba 12:27
  • Büyükelçi krizi uluslararası basında: Batı ile Türkiye arasındaki en büyük çatlak25 Ekim 2021 Pazartesi 12:38
  • İngiltere'de pandemi önlemlerinin sıkılaştırması için çağrılar artıyor24 Ekim 2021 Pazar 20:49
  • Kraliçe Elizabeth geceyi hastanede geçirdi22 Ekim 2021 Cuma 08:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti