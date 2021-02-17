İngiltere'de Covid-19'dan hayatını kaybeden Kıbrıslıların sayısı 593'e ulaştı

Kıbrıs Türk Gençlik ve Aile Birliği Başkanı Nafiya Horozoğlu, BRT’de Manşet + programında İngiltere’de 282 Kıbrıslı Türkün hayatını kaybettiğini açıkladı.

Nafiya Horozoğlu, mutasyona uğrayan virüsün Ocak ayında hızlı bir şekilde bulaştığını ve ölüm sayısını artırdığını belirterek Ocak ayında 128 Kıbrıslı Türk’ün hayatını kaybettiğini söyledi.

Horozoğlu, Şubat ayında ise vaka ve ölümlerde düşüş yaşandığına dikkat çekerek, 17 Şubat’a kadar 22 Kıbrıslı Türkün yaşamını yitirdiğini dile getirdi. Horozoğlu, 11-17 şubat tarihleri arasında 8 bir önceki hafta ise 5 kişinin hayatını kaybettiğine vurgu yaptı. 311 Rumun dayaşamını yitirdiğini aktardı.

Aşılama konusundan da bahseden Horozoğlu, 15 milyon ilk doz ve 600 bin ikinci doz aşı yapıldığını ifade etti.

Ocak ayında ölüm sayısındaki artıştan dolayı ciddi tedbirler alındığını bu nedenle bulaş sayısında düşüş yaşandığını sözlerine ekledi.