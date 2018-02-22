İngiltere’de doktorların ücretsiz elektronik sigara verebilmeleri için hazırlık yapılıyor

İngiltere’de doktorların ücretsiz elektronik sigara vermeleri için hazırlık yapılıyor

WWW.GOV.UK’de E-sigara ile ilgili yeni bir rapor yayımlandı

Sağlık bakanlığına bağlı bir daire olan Public Health England (Kamu Sağlığı Dairesi) elektronik sigaraların doktor tavsiyesi ve reçeteyle hastalara bedava olarak verilmesi gerektiğini söylüyor. Reçeteyle verilecek olması “sadece reçeteyle” anlamına gelmiyor. Kamu Sağlığı İngiltere’ye göre e-sigaralar sayesinde birçok insan sigarayı bıraktı. Araştırmalara göre sadece İngiltere’de milyonlarca kişi e-sigara’ya geçerek sigara alışkanlığından kurtuldu.

Kurumun araştırma raporu, elektronik sigaraların, dumanlı sigaralardan en az %95 daha az zararlı olduğunu gösteriyor. Kamu Sağlığı İngiltere ayrıca hastanelerin e-sigara satabilmesini ve hastanelerde bulunan hastaların

e-sigaralarını kullanabilecekleri özel bölümlerin oluşturulmasını istiyor. Tek kişilik odalarda kalan hastaların da kendi odalarında e-sigara kullanabilmeleri de Kamu Sağlığı İngiltere’nin talepleri arasında. Daireye göre, işverenler de çalışanları için “vaping area” diye tabir ettikleri odaların ayrılması için teşvik edilmeli. Şu an Birleşik Krallık’ta e-sigaralar “sigarayı bıraktırıcı ilaç/alet” sınıfında değil ve KSİ e-sigara üreticilerinin bu yönde ruhsat alabilmelerinin kolaylaştırılması gerektiğini savunuyor.

“Yaptığımız araştırmalar ve deneylerden elde ettiğimiz sonuçlara dayanarak e-sigaraların çok daha güvenli olduğunu söyleyebiliriz”

Kamu Sağlığı İngiltere’nin Direktörü John Newton: “E-sigara’larla ilgili toplumun bir kesiminde kafa karışıklığı gözlemledik. Sigara içenlerin en az yarısı e-sigara’yı hiç denemedi çünkü daha zararlı olduğunu düşünüyorlar ancak bu doğru değil. John Newton ayrıca "E-sigara kullanmak, sigara içmekten çok daha güvenlidir mesajımızı daha geniş kitlelere yaymak istiyoruz" dedi.

Devletin web sayfasında yayınlanan raporu hazırlayan kişilerden biri olan King's College London’dan Profesör Ann McNeil: ”Sigaranın zararları konusundaki bilinçsizlik kaygı verici, sigara içtiğinizde 7,000 kimyasala maruz kalıyorsunuz ve bunların 70’i kanserojendir. E-sigara’larda bu kanserojen kimyasalların birçoğu hiç yok ya da çok düşük seviyelerde bulunuyor” dedi.

Nikotin pek zararlı bir şey değil

Ann McNeil: “İnsanların sigara içmesinin ana nedeni yüksek bağımlılık yaratan nikotindir ancak sanılanın aksine nikotinin sağlığa ciddi bir zararı yoktur. Tehlike yakmadan ötürü ortaya çıkan dumandadır” dedi.

Kamu Sağlığı Dairesi nedir? (Public Health England)

Sağlık bakanlığına bağlı bir daire olan kurum, 5,500 çalışanıyla sağlık konusunda bulguya dayalı bilimsel araştırmalar ve deneyler yapmaktadır. Çalışanların büyük bir bölümü bilim adamları, araştırmacılar ve sağlık uzmanlarından oluşuyor. Ülke genelinde 8 merkezleri vardır.

Kanser Araştırmaları Enstitüsü UK de e-sigaraları öneriyor

Bağışlarla ayakta duran ve 200 çeşit kanserin tedavisiyle ilgili araştırmalar yapan bir kuruluş olan Kanser Araştırmaları Enstitüsü UK de e-sigaraları öneriyor. Geçen ay sigara içenleri, e-sigaraya yöneltmek için otobüs duraklarında ilanlar yayımlandılar.

İlanlarda "Araştırmalar elektronik sigara kullanımının, sigara içmekten çok daha az zararlı olduğunu gösteriyor" deniyor.

(Kerem Yolak - Detay Kıbrıs)