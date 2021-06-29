İngiltere’de “Eğitimin Oskarları”nda Bir Kıbrıslı Türk öğretmen...Faik Kordemir “En İyi İlkokul Müdürü” kategorisinde ödül kazandı

İngiltere’nin Manchester şehrinde ilkokul müdürü olarak görev yapan Kıbrıslı Türk öğretmen Faik Kordemir “Eğitimin Oskarları” olarak anılan “The Pearson National Teaching Awards”a adını yazdırmayı başardı.

İngiltere’nin Manchester şehrinde ilkokul müdürü olarak görev yapan Kıbrıslı Türk öğretmen Faik Kordemir “Eğitimin Oskarları” olarak anılan “The Pearson National Teaching Awards”a adını yazdırmayı başardı.

Kordemir, “En iyi İlkokul Müdürü” kategorisinde, yüksek takdir ödülüne layık görüldü.

1991 yılında Türk Öğretmen Koleji’nden mezun olan Kordemir, Manchester Üniversitesi’nde özel eğitim alanında master yaptıktan sonra 1993 yılında İngiltere’de öğretmenliğe başlamış ve daha sonra ilkokul müdürlüğüne terfi etmişti.

Kordemir’in yöneticisi olduğu “Holden Clough Community Primary School”da 420 öğrenci öğretim görüyor. Okulda 16 öğretmen ve 17 öğretmen asistanı, 5 mutfak elemanı, 4 temizlik görevlisi ve 6 idari personel görev yapıyor.

İngiltere’de 1998 yılında kurulan “Öğretim Ödülleri Vakfı” tarafından “The Teaching Awards” adı ile her yıl ülke çapında yapılan tarama sonucunda 15 ayrı kategoride başarılı ilk, orta ve lise öğretmenlerine ödüller verilmekte ve ödül alan öğretmenler tüm İngiltere’de tanıtılmaktadır.