İngiltere’de emlak sektörüne öncelikli destek Yayın Tarihi: 16/05/2020 00:58

İngiltere’de Covid-19 virüs salgını ile birlikte duran ekenomiyi yeniden canlandırmak için hükümetin aldığı önlemler paketinde emlak sektörü ön sırada.

Ekonominin canlanması ve tekrar diri tutulması için bir dizi plan hazırlayan Muhafazakar parti hükümeti, emlakçılara yeşil ışık yaktı.

Hükümetin emlak sektörünü canlandırma amaçlı planı, alım atım ve kiralamanın ötesinde yeni konut üretimini de hızlandırmayı da hedefliyor. Hatta bunun için fazla mesajiye bile göz yumulacak.

KONUT PİYASASINI HIZLI CANLANDIRMAK İÇİN

Toplumlar Bakanı Robert Jenrick, konut piyasasını güvenli ve derhal yürürlüğe girecek şekilde yeniden açmaya yönelik bir planı açıkladı.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle tecrit döneminin başlamasından bu yana 450 bin alıcının planlarını askıya aldığını söyleyen Jenrick, konut piyasasının birçok alanını yeniden başlatmak, yeniden açmak ve yenilemek üzere net bir planı olduğunu açıkladı.

EMLAK ACENTALARINA 'HAZIR OLUN' MESAJI

Jenrick, ev taşımak isteyenlerin, yeni kurallara uydukları takdirde Çarşamba gününden itibaren yapabileceklerini söyledi.

Bu kapsamda, emlak acentalarına gönderilen bilgilendirmede ayrıntıları verilen ev göstermelerinde sosyal mesafe, hijyen, eldiven, maske gibi Covid-19 kurallarına uygun olacak.

Gösterilen evde bütün kapılar açık olacak ve evde hiç bir yere dokunmayacak. Ofiste çalışmak isteyenler kurallara uygun düzenlemeleri yaptıktan sonra sınırlı eleman ve mülteri kabulu yaparak çalışması mümkün olacak.

Ofisten Covid-19 kuralarına uygun düzenlenme yapılmamışsa evden çalışmaya izin verilecek.

Ev tamir ve bakımı yapan elemanlar da aynı şekilde sosyal mesafe ve diğer kurallara uygun olarak çalışabilecek.

Kuralları uyulması halinde emlak acenteleri yeniden açılabilir ve ev görmelerine yeniden başlayabilir.

Jenrick, canlı bir konut piyasasının yalnızca alım ve satıma değil, aynı zamanda ev inşaatına da ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Bu nedenle İngiltere genelindeki inşaat alanlarında pazartesinden cumartesiye saat 21.00'a kadar çalışılmasına izin verileceğini kaydetti.