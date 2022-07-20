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İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesinde: % 9,4

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İngiltere'de Haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 9,4'e yükselerek Şubat 1982'den bu yana en yüksek düzeye çıktı.
İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesinde: % 9,4

Ulusal İstatistik Ofisi'nin verileri, enflasyonun sadece son bir ayda yüzde 0,3 arttığını gösteriyor.

Enflasyonun yükselmesinde özellikle akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki artış etkili oldu.

Ukrayna savaşının sürmesi ve Avrupa'da Rus petrolüne bağımlılığın azaltılmasına yönelik atılan adımların da etkisiyle benzin fiyatları Haziran'da aylık bazda, bu alanda kayıtların tuıtulduğu 1990'dan bu yana görülmedik düzeyde arttı.

Haziran'da gıda fiyatlarındaki artış oranı da yüzde 9,8 oldu.

Bu oran Mayıs ayında yüzde 8,7'ydi ve İngiltere'de gıda fiyatları da Mart 2009'dan beri bu oranda yükselmemişti.

Fiyatları en çok artan ürünler ise süt, peynir ve yumurta.

İngiltere Merkez Bankası: Enflasyon yüzde 11'i geçecek

İngiltere Merkez Bankası daha önce ülkede yıllık enflasyonun bu yıl yüzde 11'e yükselebileceği uyarısında bulunmuştu.

Merkez Bankası geçen ay politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 1,25 seviyesine çıkarmıştı.

İngiltere'de, açıklanan son enflasyon verisi sonrası faiz artırımlarının sürmesi bekleniyor.

Sendikalar ise hükümetin kamu sektörü çalışanlarına enflasyonun altında zam teklif etmesine tepki gösteriyor.

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