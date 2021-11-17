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İngiltere'de enflasyon ZİRVE YAPTI!

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İngiltere'de enflasyon 10 yılın zirvesinde...
İngiltere'de enflasyon ZİRVE YAPTI!

İngiltere'de tüketici fiyat endeksi Ekim'de yıllık yüzde 4,2 arttı. Böylelikle ülkede fiyatlarda Aralık 2011'den bu yana en hızlı artış yaşandı.

İngiltere'de enflasyondaki yükseliş ivmesi Ekim'de de devam etti.

Ülkede tüketici fiyat endeksi Ekim'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artış kaydetti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi enflasyonun yüzde 3,9 olarak gerçekleşmesi yönündeydi. Ekim'de gerçekleşen yıllık enflasyon Aralık 2011'den bu yana görülen en yüksek yıllık enflasyon oldu.

Ekim'de ülkede tüketici fiyat endeksi aylık bazda ise yüzde 1,1 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,8 olmuştu. Çekirdek göstergelerdeki yıllık enflasyon ise yüzde 3,4 olarak kaydedildi.

Ekim'de perakende fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 6, aylık ise yüzde 1,1 artışla ekonomist beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

 

Bloomberght.

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