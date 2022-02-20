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İngiltere'de Evden Çalışma Norm Haline Geliyor

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İngiltere'de yapılan bir araştırma, ülkede haftanın belli günlerinde evden çalışmanın norm haline gelmeye başladığına işaret ediyor.
İngiltere'de Evden Çalışma Norm Haline Geliyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma, ülkede haftanın belli günlerinde evden çalışmanın norm haline gelmeye başladığına işaret ediyor.

İngiliz İş İdaresi Enstitüsü (CMI) adlı kuruluş tarafından, müdürlerle yapılan ankete katılanların yüzde 80'inden fazlası, ev ve ofisten çalışmayı içeren hibrit düzeni benimsediklerini söyledi.

Ancak müdürlerin çoğu, üst düzey yöneticilerin çalışanları aktif bir şekilde ofise dönmeye özendirdiğini kaydediyor.

CMI ise şirketlere, hibrit çalışma sistemini benimseme çağrısında bulundu.

"HER ZAMAN EVDEN ÇALIŞILMALI DEMİYORUZ"

Kuruluşun CEO'su Ann Francke, "Yöneticilerin çalışma dünyasındaki hibrit sisteme yönelmeyi görmemesi dar görüşlülük olur" dedi.

Francke bu sistemin verimliliği artırdığını ve birçok şirketin olumlu sonuçlar almasına katkıda bulunduğunu belirterek, "Herkesin her zaman evden çalışması gerektiğini söylemiyoruz. En iyi uygulama, ikisinin karışımı olmalı diyoruz. Ofise geldiğinizde evde yapması çok zor olan şeyleri yapabilirsiniz" diye konuştu.

CMI'nin anketi yüzde 41'i özel sektörden 1.237 yöneticiyle yapıldı.

Buna göre yöneticilerin yüzde 84'ü şirketlerinde hibrit çalışma sistemini uygulamakta olduklarını söyledi.

Bu yöneticilerin üçte ikisi bu sisteme pandemiden sonra geçtiklerini belirtti.
Kuruluşa göre, büyük şirketlerde hibrit sistemin uygulanması daha olası. Ancak fabrikalarda, ulaşım ve ticaret sektöründe bu seçenek daha sınırlı.

ÇALIŞANLARA ESNEKLİK SUNULUYOR

Ankete göre şirketler çalışanlarına hangi gün ofise gelmelerini istedikleri konusunda esneklik sunuyor.

İngiltere'de hükümet aralık ayında, Omicron vakalarının artması üzerine evden çalışma tavsiyesinde bulunmuştu.

Ancak vaka sayılarındaki göreceli düşüşle bu tavsiye ocakta kaldırıldı.
Sınırlamaların kaldırılmasıyla her gün işe gidip gelen çalışanların sayısı arttı.
Ancak tren seferlerinin sayısı salgın öncesi dönemdekinin yüzde 20 altında.
Ödeme sistemleri şirketi Sage'in üst düzey yöneticilerinden Aoife Fitzmaurice, hibrit sistemi devam ettirmeyi planladıklarını söyledi.

Çalışanlardan evden çalışma konusunda büyük bir talep geldiğini belirten Fitzmaurice ancak insan bağlantısının kaybolmaması için evden ve ofisten çalışma arasında bir denge kurmak gerektiğini belirtti.

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