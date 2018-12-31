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İngiltere'de evsiz ölümleri 5 yılda %24 arttı

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Medeniyetin beşiğinde şok rapor...
İngiltere'de evsiz ölümleri 5 yılda %24 arttı

İngiltere ve Galler’de geçen yıl 597 evsizin hayatını kaybettiği bildirildi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) açıkladığı verilere göre, 5 yılda ülkede evsiz ölümleri yüzde 24 arttı.

Verilere göre 2013-2018 yıllarında ülkede toplam 2 bin 627 evsiz hayatını kaybetti. 2013’te hayatını kaybeden evsizlerin sayısı 482 iken, bu sayı 2017’de 597’ye yükseldi.

Ölenlerin yüzde 84’ünü erkeklerin oluşturduğu kaydedildi.

Evsiz ölümlerinin yarısından fazlası uyuşturucu, karaciğer hastalıkları ve intihara bağlı olarak gerçekleşti.

Londra, evsiz ölümlerinin en çok meydana geldiği kent oldu.

Erkeklerin ortalama ömrünün 76, kadınların 81 olduğu ülkede, evsiz erkeklerin ortalama ömrünün 44, evsiz kadınların ise 42 olduğu belirtildi.

HÜKÜMETİN 2027 HEDEFİ

İngiliz hükümeti evsizlikle mücadele için 1 milyar 200 milyon sterlin kaynak ayırırken, ülkedeki evsizliği 2027 yılına kadar bitirmeyi amaçladığını açıklamıştı.

Sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre, İngiltere’de 4 bin 751 kişi sokakta yatıyor. Kabine ve parlamento yerleşkelerinin bulunduğu Londra’nın Westminster ilçesinde yaklaşık 260 kişinin sokakta uyuduğu tahmin ediliyor.

Ülkede yaklaşık 80 bin aile ise belediyelerin sağladığı geçici barınaklarda yaşıyor. Bu mekanlar tek gecelik yurtlar, hosteller, kadın sığınma evleri veya sosyal konutlar olabiliyor.

Ülkede bir arkadaşının veya akrabasının yanında sığınarak yaşayan “gizli evsizlerin” sayısının ise 3 milyondan fazla olduğu tahmin ediliyor.

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