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İngiltere'de fabrikalar Brexit öncesi mal stokluyor

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İngiltere'de fabrikalar ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışının (Brexit) gerçekleşmesinden önce geçen ay beklenmedik düzeyde mal stoklayarak imalatı 13 ayın en yüksek seviyesine taşıdı.
İngiltere'de fabrikalar Brexit öncesi mal stokluyor

IHS Markit/CIPS piyasa araştırma şirketinin incelemesine göre stoklardaki artış son üç aydır en yüksek düzeyde seyrediyor.

Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) imalat sektöründe Şubat ayında yüzde 52.1 iken Mart ayında yüzde 55.1'e çıktı.

50'nin üstündeki her sayı genişlemeye işaret ediyor.

PMI 32 aydır devamlı olarak eşiğin üstünde.

IHS Markit direktörü Rob Dobson İngiltere ekonomisindeki büyümenin kısa vadeli olacağı uyarısında bulunuyor.

Dobson "İmalatçılar ekonomideki envanter durumları ortaya çıktıkça gelecek eğilimler konusunda kaygılılar. Araştırmaya göre Brexit yaklaştıkça AB şirketleri İngiltere şirketlerinin mallarından uzaklaşıyor. Brexit hazırlıkları ve belirsizlik döneminde kaçırılmış fırsatlar ve yatırımlar önümüzdeki dönemde imalat sektöründe hissedilecek" dedi.

Pantheon Macroeconomics şirketinde baş ekonomist Samuel Tombs PMI endeksindeki artışın Brexit öncesi temelde güçlenen taleptense üreticilerin işini tamamlama çabası olduğunu söyledi.

Tombs "Anlaşmasız bir Brexit için önlem amaçlı stoklamanın GSMH'yi güçlendireceğinden kuşkuluyuz. Çünkü üreticiler aslında yatırım yerine ithalat malları alıyor ve nakitleri bağlıyor" dedi.

Tombs yakın gelecekte PMI endeksinin imalat sektörü için güven getirmeyeceğini belirtti.

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