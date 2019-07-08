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İngiltere'de fark edilip hastaneye götürülen turuncu kuşun kimliği ortaya çıktı: Köri sosuna bulanmış bir martı

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İngiltere'de yoldan geçen insanlar tarafından kurtarılan ve hastaneye götürülen turuncu bir kuşun köri sosuyla kaplı bir martı olduğu ortaya çıktı.
İngiltere'de fark edilip hastaneye götürülen turuncu kuşun kimliği ortaya çıktı: Köri sosuna bulanmış bir martı

İngiltere'de turuncu bir kuş, uçamadığını tespit eden vatandaşlarca müdahale edilmek üzere Tiggywinkles Doğal Yaşam Hastanesi'ne götürüldü. 

Hastane tarafından 1 Temmuz'da 'uçamayan parlak, turuncu bir kuşun bölge halkı tarafından kurtarıldığı' açıklamasının ardından ise, söz konusu kuşun köri sosuyla kaplı bir martı olduğu belirlendi.

Hastane, martıyla ilgili yaptığı açıklamada "Her nasılsa kendini köri veya zerdeçale bulamıştı" ifadelerini kullandı. 

Kuşun sağlıklı olduğunu ve 'keskin bir kokuya sahip olduğunu' söyleyen hastaneden yapılan açıklamada ayrıca "Bu duruma nasıl düştüğü konusunda hiçbir fikrimiz yok, ama neyse ki, canlı renkler ve keskin kokular dışında sağlıklı" dedi.

Hint yemeği Vindaloo’dan yola çıkarak Vinny adı verilen martının doktorlar tarafından yıkanıp muayene edildikten sonra doğaya salınacağı belirtildi:

"Şimdi çok daha iyi görünüyor ve çok yakında salınacak."

 

 

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