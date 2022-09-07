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İngiltere’de ‘Faturalarınızı ödemeyin’ kampanyası büyüyor

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İngiltere'de enerji faturalarının düşürülmesi için düzenlenen kampanyaya 170 binden fazla kişi katıldı.
İngiltere’de ‘Faturalarınızı ödemeyin’ kampanyası büyüyor

İngiltere'de 170 binden fazla kişi enerji faturalarının düşürülmesini talep eden imza kampanyasına katıldı.

“Enerji faturalarınızı ödemeyin” (www.dontpay.uk) adı ile internet sitesi üzerinden başlatılan sivil toplum hareketi, ülkede hızla arta enerji faturalarının düşürülmesini talep ederken, kapsamlı bir indirim yapılana kadar tüketiciler tarafından tüm otomatik ödeme talimatlarının iptal edilmesi çağrısında bulunuyor.

Hareketin internet sitesinden yapılan açıklamada, İngiltere'de 170 binden fazla kişinin enerji faturalarının düşürülmesini talep eden imza kampanyasına katıldığı kaydedildi. Hareket ayrıca enerji faturalarında birim fiyatının vergi sistemi gibi tüketicilerin gelir düzeyine göre fiyatlandırılmasını talep ediyor.

İngiltere'nin enerji piyasası denetim kurumu (Ofgem) en son ülkede tüketicilerin ödemesi gereken faturaların yıllık tavan fiyatını yüzde 80 artırarak 3 bin 549 sterline yükseltme kararı almıştı.

YENİ HÜKÜMETTEN ACİL ADIM BEKLENİYOR

Dün itibarıyla İngiltere'nin Başbakanı olarak göreve başlayan Liz Truss'ın yeni kabineye son şeklini vermesinin ardından, acilen enerji fiyatlarındaki artışın hane halkı üzerindeki baskısını azaltmaya yönelik adımlar atması bekleniyor.

Ülkede yıllık enflasyon temmuzda yüzde 10,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) artan enflasyonla mücadele için bu ayın başında son 27 yılın en yüksek faiz artışını yaparak politika faizini yüzde 1,25'ten yüzde 1,75'e yükseltmişti.

Banka, ülkede enflasyonun bu yılın sonuna doğru yüzde 13 seviyesine ulaşmasını beklerken, düşünce kuruluşu Resolution Foundation ise enflasyonun gelecek yılın başında yüzde 15 seviyesine ulaşabileceği öngörüsünde bulunuyor. 

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