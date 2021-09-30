İngiltere'de genç kadını tecavüz edip öldüren polise müebbet hapis

İngiltere'de 33 yaşındaki Sarah Everard'ı kaçırdıktan sonra tecavüz edip öldüren polis memuru Wayne Couzens ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere kamuoyunda büyük infiale neden olan Sarah Everard cinayeti ile ilişkin olarak mahkeme kararını açıkladı.

Londra'daki Old Bailey Mahkemesinde görülen duruşmada kararı açıklayan yargıç Justice Fulford, Sarah Everard'i tecavüz ettikten sonra öldüren 48 yaşındaki polis memuru Couzens'a ömür boyu hapis cezası verdi.

Yargıç Fulford, 33 yaşındaki Everard'ın, Couzens tarafından öldürülmesinin yıkıcı ve trajik olduğunu, tamamen vahşi koşullarda gerçekleştiğini belirterek, Couzens'a, "Ailene ihanet ettin ve gerçek bir pişmanlık belirtisi yok" dedi.

Sarah Everard, 3 Mart akşamı arkadaşının evinden çıkıp kendi evine giderken kaybolmuş, Londra yakınındaki Kent'te 10 Mart'ta bulunan insan kalıntılarının Everard'a ait olduğu tespit edilmişti.

Kaçırma ve öldürme olayıyla ilgili polis memuru Wayne Couzens, 13 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Everard cinayeti, ülkede sokakların ne kadar güvenli olduğu tartışmasını başlatırken kadınlar, sosyal medyadan korku ve endişelerini dile getirmişti.