  • BIST 1.401,960
  • Altın 496,30
  • Dolar 8,8550
  • Euro 10,2650
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

İngiltere'de genç kadını tecavüz edip öldüren polise müebbet hapis

» »
İngiltere'de 33 yaşındaki Sarah Everard'ı kaçırdıktan sonra tecavüz edip öldüren polis memuru Wayne Couzens ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
İngiltere'de genç kadını tecavüz edip öldüren polise müebbet hapis

İngiltere'de 33 yaşındaki Sarah Everard'ı kaçırdıktan sonra tecavüz edip öldüren polis memuru Wayne Couzens ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere kamuoyunda büyük infiale neden olan Sarah Everard cinayeti ile ilişkin olarak mahkeme kararını açıkladı.

Londra'daki Old Bailey Mahkemesinde görülen duruşmada kararı açıklayan yargıç Justice Fulford, Sarah Everard'i tecavüz ettikten sonra öldüren 48 yaşındaki polis memuru Couzens'a ömür boyu hapis cezası verdi.

Yargıç Fulford, 33 yaşındaki Everard'ın, Couzens tarafından öldürülmesinin yıkıcı ve trajik olduğunu, tamamen vahşi koşullarda gerçekleştiğini belirterek, Couzens'a, "Ailene ihanet ettin ve gerçek bir pişmanlık belirtisi yok" dedi.

Sarah Everard, 3 Mart akşamı arkadaşının evinden çıkıp kendi evine giderken kaybolmuş, Londra yakınındaki Kent'te 10 Mart'ta bulunan insan kalıntılarının Everard'a ait olduğu tespit edilmişti.

Kaçırma ve öldürme olayıyla ilgili polis memuru Wayne Couzens, 13 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Everard cinayeti, ülkede sokakların ne kadar güvenli olduğu tartışmasını başlatırken kadınlar, sosyal medyadan korku ve endişelerini dile getirmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'de hükümet, benzin kuyruklarına yol açan krize çözüm arıyor25 Eylül 2021 Cumartesi 17:15
  • İngiltere: Fransa'ya sinsilik yapmadık21 Eylül 2021 Salı 11:34
  • Kraliyet ailesinin 11. varisi doğdu: Prenses Beatrice anne oldu21 Eylül 2021 Salı 09:39
  • Boris Johnson, Jeff Bezos’ta daha fazla vergi ödemesini isteyecek20 Eylül 2021 Pazartesi 11:36
  • Evlerde bilgisayar, ceplerde hesap makinesi dönemini başlatan İngiliz mucit Sir Clive Sinclair kimdir?18 Eylül 2021 Cumartesi 20:03
  • Galler'de monarşi karşıtı kampanya: Prense ihtiyacımız yok17 Eylül 2021 Cuma 11:39
  • IŞİD'e sempati duyup Suriye'ye giden Şamima Begüm: Pişmanım, İngiltere'ye terörle mücadelede yardımcı olmak istiyorum16 Eylül 2021 Perşembe 13:08
  • İngiltere hükümetinin yeni kabinesi belli oldu16 Eylül 2021 Perşembe 11:02
  • Financial Times: Avrupa ve ekonomi Erdoğan üzerinde baskı oluşturdu15 Eylül 2021 Çarşamba 13:01
  • İngiltere'de analistlerden 'Türkiye kırmızı listeden çıkmalı' çağrısı15 Eylül 2021 Çarşamba 12:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti