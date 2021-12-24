İngiltere’de Gençlerin Çoğu, Noel Baba’nın Orta Doğulu Veya Siyah Olmasını İstiyor

Birçok ülkede Noel heyecanı yaşanırken, Noel Baba yine dünyanın en popüler figürlerinden biri olarak öne çıktı. Ancak birçok ülkede Noel Baba'nın beyaz, erkek ve heteroseksüel olarak tasvir edilmesine yönelik eleştiriler de giderek artıyor.

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, ülkedeki gençlerin çoğu Noel Baba'nın “beyaz, heteroseksüel ve erkek” olarak tasvir edilmesinden artık sıkıldı.

Araştırma şirketi YouGov'un anketine katılan 18-24 yaş arası İngilizlerin büyük bölümü, Noel Baba'nın siyah, Orta Doğulu veya Asyalı, eşcinsel ve hatta kadın olmasına destek verdi.

Katılımcıların yüzde 60'ı Noel Baba'nın eşcinsel olmasını istediğini, yüzde 50'si de etnik azınlıklardan gelen bir Noel Baba görmekten memnun olacağını söyledi.

Ankete yanıt veren daha ileri yaştaki katılımcıların büyük bölümü ise, klasik beyaz ve erkek Noel Baba tasvirinden memnun olduğunu beyan etti.

Norveç'te bir süre önce bir reklam filminde yer alan eşcinsel Noel Baba karakteri, ülkede tartışmalara neden olmuştu.