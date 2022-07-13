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İngiltere'de hava yolu şirketlerine daha fazla bilet satmayın uyarısı

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İngiltere’nin başkenti Londra’daki en büyük havalimanı Heathrow’un yönetimi, hava yolu şirketlerinin bu yaz için artık bilet satışı yapmamasını talep etti.
İngiltere'de hava yolu şirketlerine daha fazla bilet satmayın uyarısı

Heathrow Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada, salgının ardından yolcu sayısındaki artışla baş etmekte zorlanıldığı, bu nedenle hava yolu şirketlerinin bu yaz için yeni bilet satışı yapmamaları talebinde bulunulduğu ifade edildi.

Açıklamada, havalimanını kullanacak günlük giden yolcu sayısının 100 bin ile sınırlandırılmasına karar verildiği belirtildi.

Havalimanının günlük yolcu sayısına getirdiği kısıtlamanın 11 Eylül 2022 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Heathrow Havalimanı Üst Yöneticisi John Holland-Kaye, son haftalarda, giden yolcu sayısının günlük 100 bin kişiyi geçtiğini ifade etti.
Kaye, şunları kaydetti:

"Çalışma saatlerinin kabul edilemez sürelere ulaştığı, kuyrukların uzadığı, yardıma ihtiyacı olan yolculara desteğin geciktiği, valizlerin yolcularla birlikte hareket etmediği, düşük dakikliğin olduğu ve son dakika iptallerinin yaşandığı anları görmeye başladık. Değerlendirmemize göre, saha görevlileri ve hava yolu şirketlerinin yaz aylarında hizmet verebilecekleri günlük yolcu sayısı 100 binin üzerinde olamaz.”

İngiltere’de son haftalarda binlerce kişi hava yolları ve havalimanlarındaki çalışan sayısındaki yetersizlik ve yoğunluk nedeniyle son dakika iptalleriyle ya da uzun rötarlarla karşılaşıyor.

Salgın döneminde çalışanlarını işten çıkaran hava yolu şirketleri, salgının ardından artan seyahat talebini karşılayabilecek yeterli elemanı istihdam etmekte gecikti. Özellikle ülkede çocuklu ailelerin tatil ayı olarak bilinen ağustos ayı öncesinde yaşanan iptal ve rötarlar, bu yaz İngiliz tatilcileri endişelendiriyor.

Heathrow havalimanı salgın öncesinde günlük 110 bin ila 125 bin giden yolcuya hizmet verebiliyordu.

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