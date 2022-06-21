  • BIST 2.575,35
  • Altın 1023.025
  • Dolar 17.3409
  • Euro 18.3092
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAAşırı sıcaklar kalbi tehdit ediyor!

İngiltere'de havaalanı krizi : 5 bin yolcunun uçuşu iptal edildi

» »
Bagajları etkileyen teknik sorunlar nedeniyle, Heathrow Havalimanı'nda yaklaşık 5 bin yolcuyu taşıyacak, yaklaşık 30 uçuş iptal edildi.
İngiltere'de havaalanı krizi : 5 bin yolcunun uçuşu iptal edildi

Havaalanı, havayollarından pazartesi günü ikinci ve üçüncü terminallerdeki tarifelerdeki uçuşların yüzde 10’unu kesmelerini istedi.

Bagaj alım alanlarında yaşanan sorunların ardından, geçen hafta üst üste yığılmış bagaj görüntüleri ortaya çıktı.

EasyJet, Temmuz ve Eylül ayları arasında planlanan 160 bin uçuşunun yüzde 7’sini kesmeyi planladığını duyurdu.

Hareket, EasyJet’in ana havalimanı Gatwick’in, personel sıkıntısı nedeniyle yoğun yaz sezonunda havalimanından kalkan uçuş sayısını azaltacağını açıklamasının ardından geldi.

Son haftalarda on binlerce yolcu, havalimanı kesintileri ve uçuş iptallerinden etkilendi.

BBC, bazı havayollarının Heathrow’daki uçuşları birleştirebileceğini, yani bazı yolcuların yolculuklarını ertelemeyeceğini duyurdu.

Heathrow, uçuş sayısını azaltmanın bagaj sistemlerini etkileyen teknik sorunların etkisini “en aza indireceğini” söyledi.

Şirket, “Yolcuların bu hafta sonu boyunca karşılaştığı aksaklıklar için kayıtsız şartsız özür dileriz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere’den Ankara hamlesi: Türkiye’yi dinlemek önemli15 Haziran 2022 Çarşamba 18:55
  • Mağazada teşhir ürünü klozete ‘kaka’sını yaptı15 Haziran 2022 Çarşamba 17:25
  • Papa Francis’ten Ukrayna’daki savaş ile ilgili açıklama15 Haziran 2022 Çarşamba 15:34
  • İngiltere geri adım atmadı, sığınmacıları Ruanda’ya göndermeye başlıyor14 Haziran 2022 Salı 20:53
  • İngiltere AB'yle imzaladığı protokolü değişme girişimi14 Haziran 2022 Salı 09:19
  • Amazon’da kaybolan İngiliz gazetecinin cesedine ulaşıldı13 Haziran 2022 Pazartesi 20:12
  • İngiltere’de kağıt fabrikasında korkutan yangın13 Haziran 2022 Pazartesi 19:55
  • Prens Harry polo maçında attan düştü13 Haziran 2022 Pazartesi 16:44
  • Restorasyon sırasında şömineden 1882 tarihli doğum belgesi çıktı12 Haziran 2022 Pazar 12:12
  • Kraliçe, monarşinin planını hazırladı: Kate ve William, Windsor kalesine taşınıyor12 Haziran 2022 Pazar 11:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti