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İngiltere’de hayat pahalılığı nedeniyle binlerce kişi yemeklerini azalttı

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İngiltere'de 2 milyondan fazla yetişkinin, artan hayat pahalılığı nedeniyle geçen ayın bir gününü yemek yemeden geçirdiği ortaya çıktı.
İngiltere’de hayat pahalılığı nedeniyle binlerce kişi yemeklerini azalttı

İngiltere’den yapılan bir araştırma, geçen ay 2 milyondan fazla yetişkinin ayın bir gününü maliyetini karşılayamadıkları için yemek yemeden geçirdiğini ortaya koydu.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, ülkedeki yedi yetişkinden birinin (7,3 milyon kişi) gıdaya ulaşım güvencesi bulunmuyor. Gıda kısıtlamasına gitmek veya öğün atlamak zorunda kalanların sayısı da yılın ilk üç ayında yüzde 57 arttı.

Food Foundation isimli düşünce kuruluşu tarafından yapılan araştırmaya göre, 2,6 milyon çocuk da eskisine oranla daha küçük öğünler yediklerini ya da öğün atlamak zorunda kaldıklarını ifade ediyor.

Vakfın Başkanı Anna Taylor, durumun hızla “bir ekonomik krizden, sağlık krizine” doğru ilerlediğini söyledi. İşçi Parti’nin gölge kabinesindeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jonathan Ashworth, elde edilen bulguları ‘yıkıcı’ olarak tanımladı. Bu hızlı kötüleşmenin nedenleri arasında, artan enerji, gıda ve petrol fiyatları ile birlikte, sosyal yardım ödemelerinin enflasyonun geride kalması da gösteriliyor.

İngiltere’de fiyatlar, son 30 yılda kaydedilen en yüksek oran olan yüzde 7 artmış durumda. İngiltere Merkez Bankası enflasyonun gelecek aylarda yüzde 10 seviyesine çıkabileceğini öngörüyor.

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