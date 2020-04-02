İngiltere'de hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısı 27'ye ulaştı

İngiltere'de kororavirüs nedeni ile şu ana kadar hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısı 27'ye ulaştı.

Bu arada 20 de Kıbrıslı Rum İngiltere'de koronavirüs nedeni ile yaşamını kaybetti.

Hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin isimleri şöyle: Ahmet RAŞİT, Elmaziye KAMİL, Yıldıray FAİK, Mustafa AHMET, Kamil AHMET, Şengül BESİM, Mehmet ABDURRAHMAN, Güney Osman TARZAN, Doğan AHMET (kONKURT), Safi LEVENT, Mustafa MEHMET, Hasan ALİ, Hüseyin Yusuf ŞUFT, Zülfiye OSMAN, Niyazi NUMANOĞLU, Mehmet ERDOĞAN, Rahme Erdoğan TAYİP, Fezile MUSTAFA, Arif NİYAZİ, Samime BİLGİNER, Çetin ÇETİNKAYA, Serdar BALI, Tayfun SALİH, Ahmet KAMİL, Osman MEHMET, Özkan HÜSEYİN.

İngiltere'de Koronavirüs nedeni ile 8 de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hayatını kaybetti.

Vefat eden Türkiye vatandaşlarının isimleri şöyle: Hayri Ergönül, İlyas Güngör, Hacı Ali Doğuş, H.E., Melik Ejder Ülkümen, Serkan Aydın, Hüseyin Arslan ve Mahmut Özcan.