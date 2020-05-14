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İngiltere'de hayatını kaybeden Kıbrıslıların sayısı 305'e ulaştı

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İngiltere'de hayatını kaybeden Kıbrıslıların sayısı 305'e ulaştı
İngiltere'de hayatını kaybeden Kıbrıslıların sayısı 305'e ulaştı

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslılar arasında Covid-19 ölümlerinde ciddi düşüş  yaşandığını ifade ederek "Son bir hafta içinde 3 Kıbrıslı virüsten dolayı hayatını kaybetti, geçtiğimiz hafta ise toplam 15 Kıbrıslı vefat etmişti"dedi.

Nafiya Horozoğlu, açıklamasının tamanında şu ifadeleri kullandı:

"İngiltere’de yaşayan Kıbrıslılar arasında Covid-19 ölümlerinde ciddi düşüş - bu hafta üç kişi vefat etti.

Son bir hafta içinde 3 Kıbrıslı virüsten dolayı hayatını kaybetti, geçtiğimiz hafta ise toplam 15 Kıbrıslı vefat etmişti (2 Kıbrıslı Türk ve 13 Kıbrıslı Rum).

10 Mayıs’ta, Londra’da ikamet eden 90 yaşındaki Kıbrıslı Türk toplum üyemiz koronavirüse yenik düşmüştü. Son bir haftada ise, Londra dışında iki Kıbrıslı Rum vefat etti.

İngiltere’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslıların toplam sayısı 305'e ulaştı. Bu sayı kesin olarak bilinen, bu sayının dışında haberdar olmadığımız vakalarda olabilir. Kıbrıslı Rumların sayısı 180, Kıbrıslı Türklerin sayısı ise şu an 92, ve 1 Kıbrıslı Maronit hayatını kaybetti. Ayrıca Londra dışında vefat edenlerin sayısı 32, bunların 7'si Kıbrıslı Türk.

Londra'da toplam 273 Kıbrıslının ölümü kaydedildi.

Kıbrıslılar, başkent Londra’da Covid-19 ile ilgili ölümlerin neredeyse yüzde 4,6'sını oluşturuyor. Dört hafta önce bu vakaların yüzde 7’sini oluşturuyorduk, son haftalarda yüzde 2,4 bir düşüş yaşandı; doğru yöne doğru ilerliyoruz ama daha gidilecek çok yol var.

Gevşeme yok! Tedbirlere duyarlı bir şekilde uymaya devam edelim. Herkes kendinden sorumlu, sosyal mesafeye dikkat etmeniz, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamayı sürdürmeniz, bulaş riski olabilecek ortamlardan uzak durmanız ve maske takmadan dışarı çıkmamanız çok önemli. Rehavete sakın kapılmayın, İngiltere genelinde vaka ve ölüm sayısı hala yüksek..."

 

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