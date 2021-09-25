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İngiltere'de hükümet, benzin kuyruklarına yol açan krize çözüm arıyor

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İngiltere'de TIR şoförü açığından kaynaklanan akaryakıt tedariki sorunları ve tüketicilerin 'panik halinde' araç depolarını doldurmaya yönelmesi nedeniyle benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu.
İngiltere'de hükümet, benzin kuyruklarına yol açan krize çözüm arıyor

Bazı istasyonlar, akaryakıtları kalmadığı için kapanmak zorunda kaldı.

Yetkililer, tedarik zincirindeki aksamadan ziyade, tüketicilerin "panik halinde satın alma" çabasıyla benzin istasyonlarına yönelmesinin bu soruna yol açtığını belirtiyor.

Uzun kuyrukların oluşması üzerine polis yetkilileri de araç sahiplerini, depo doldurma konusunda "sağduyulu" davranmaya çağırdı.

Karayolu Taşımacılığı Derneği'ne göre, İngiltere'de TIR şoförü açığı 100 bine ulaşmış durumda.

Covid salgınının yanı sıra İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması (Brexit) ve diğer AB ülkelerinden şoför olarak çalışmaya gelenlerin sayısının azalması nedeniyle tedarik sıkıntısıyla ilgili sorunların ağırlaştığı belirtiliyor.

TIR şoförü açığı, akaryakıtın yanı sıra gıda ve diğer malların sevkiyatının aksamasına da neden oluyor.

İngiltere'nin en büyük süpermarket zincirlerinden Tesco, rafların boşalması nedeniyle tüketicilerin Noel öncesinde panik halinde alışverişe yönelebileceği konusunda hükümeti uyardı.

Hükümetten, şoförler için geçici vize çözümü

Hükümet, TIR şoförü açığına çözüm bulmak için yabancı şoförlerin İngiltere'de çalışmak üzere geçici vize almasını sağlayacak bir plan üzerinde çalışıyor. Planın detaylarının Pazar günü açıklanması bekleniyor.

Bu amaçla göç yasalarında yapılacak değişikliklerin belli bir dönemle sınırlı tutulacağı vurgulanıyor.

Şoför olarak çalışacak 5000 civarında kişiye geçici vize verilebileceği belirtiliyor.

Hükümet, petrol rafinerilerinde yakıt sıkıntısı olmadığını belirterek, panik nedenli satın alma yoluna gidilmemesi çağrısı yaptı.

Hükümetin ayrıca, daha fazla sayıda TIR şoförünün eğitilmesi ve sürücü sınavlarının hızlandırılmasını sağlayacak daha uzun vadeli önlemler üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

BBC'nin Yardımcı Politika Editörü Vicki Young, geçici vize planının kabinede hoş karşılanmadığını söylüyor.

Zira Brexit sonrasında şirketlere, "Artık ucuz yabancı emeğe bel bağlayamazsınız; ülkedeki işgücüne odaklanmanız, onları eğitmeniz, daha iyi ücret ödemeniz lazım" denilmişti.

Young'a göre, göç yasalarının gevşetilmesi bu mesajı zayıflatır ve diğer sektörlerin de benzer taleplerde bulunmasına yol açabilir.

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'Benzine talep fazla'

Ülkenin diğer büyük süpermarket zincirlerinden Sainsbury's, benzine talebin "fazla" olduğunu belirterek, "az sayıda" istasyonlarını geçici olarak kapattığını açıkladı.

BP ise 1200 benzin istasyonunun 20'sinin kapatıldığını, 50 ila 100 istasyonda ise en az bir yakıt türünün tükendiğini kaydetti.

İngiltere çapında 341 benzin istasyonu işleten EG Group ise "yüksek tüketici talebi" nedeniyle yakıt alımına 30 sterlin sınırı getirildiğini açıkladı.

 

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