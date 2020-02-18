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İngiltere'de Hükümetin "BBC'yi Budama Planı" Tartışılıyor

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İngiltere'de Hükümetin "BBC'yi Budama Planı" Tartışılıyor
İngiltere'de Hükümetin "BBC'yi Budama Planı" Tartışılıyor

ngiltere'de hükümetin, BBC'nin gelir kaynaklarında gideceği "önemli" değişiklikler tartışılıyor.
Boris Johnson hükümetinin BBC'nin gelir kaynakları ve işleyişinde önemli değişikliğe gidilmesini öngören bir plan üzerinde çalıştığı iddia edildi. 

Times gazetesinin haberine göre, hükümet TV lisans ücretini kaldırıp yerine abonelik modeli getirmeyi, 61 radyo kanalından çoğunu satmayı, televizyon kanallarının ve internet sitelerinin sayısını azaltmayı planlıyor.
Haberde, ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkilinin üyelik modeli getirilmesi gerektiğini, kurumun çok sayıda TV ve radyo kanalı ile internet sitesi olduğunu belirterek, "Bir budamaya ihtiyaç var." dediği belirtildi. 
Halihazırda hükümetin, lisans ücretini ödememeyi suç kapsamından çıkarmayı değerlendirdiği biliniyor. 

HÜKÜMETE UYARI

İktidardaki Muhafazakar Parti'den iki parlamenter, plana tepki göstererek hükümeti uyardı. Parlamenter DamianGreen, böylesine radikal bir revizyonun "kültürel vandalizm" anlamına geleceğini savunarak, "BBC'yi yok etmek seçim bildirgemizde yoktu." dedi. 
Diğer bir parlamenter HuwMerriman da kurumun "hedef alınmaması" gerektiğini kaydederek, BBC'ye karşı bir "kan davası başlatılmamasını" istedi. 

"BU AŞAMADA DEĞİŞİKLİK YOK" 

Bir Başbakanlık Sözcüsü ise bir soru üzerine Başbakan Boris Johnson'ın daha önce "Bu aşamada tüm lisans ücretlerini kaldırmayı düşünmüyoruz ancak bununla ilgileniyorum." dediğini hatırlattı. 
BBC ise konuya ilişkin haberinde, eski bir gazeteci olan Başbakan Johnson'ın "uzun yıllar TheTelegraph Grubu ve TheSpectator gibi rakip kuruluşlara çalıştığını" hatırlattı. 
BBC Başkanı David Clementi de abonelik modeline geçilmesinin kurumun "ülkeyi bir araya getirme kabiliyetini azaltacağını" savundu. 

LİSANS ÜCRETİNİ ÖDEMEYENLERE HAPİS CEZASI VERİLEBİLİYOR 

1922'de kurulan BBC bünyesinde 61 radyo ve 10 televizyon kanalı, İngilizcenin yanı sıra çok sayıda yabancı dilde yayın yapan onlarca internet sitesi bulunuyor. 
BBC, renkli televizyonlar için hane başına senelik 154,5 sterlin (bin 215 lira) lisan ücreti alıyor.
Uyarılara rağmen lisans ücretini ödemeyenlere bin sterlin ceza kesiliyor. Para cezasını da ödemeyenlere son aşamada hapis cezası veriliyor.   

450 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

BBC'den geçen ay yapılan açıklamada, kurumun haber kolu BBC News içerisinde 2022'ye kadar yaklaşık 80 milyon sterlin tasarrufa gidilmesine karar verildiği, bu kapsamda 450 çalışanın işten çıkarılacağı belirtilmişti.
Ayrıca, Newsnight programı için üretilen yapımların sayısının azaltılacağı, BBC 2, BBC Radyo 5 ve BBC Dünya Servisi'nde de bazı pozisyonların kapatılacağı duyurulmuştu. 

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