İngiltere'de iflaslarda rekor artış

Dünyanın içine girdiği ekonomik krizin en ağır hissedildiği ülkelerden biri olan İngiltere'de son bir buçuk ayda iflas veya kapatmaların yüzde 70 arttığı duyuruldu.

Merkezi Londra’da bulunan ERC adlı araştırma kuruluşunun yayınladığı bir araştırmaya göre, Mart başı ile Nisan ayı ortası arasında Birleşik Krallık genelinde iflas eden veya kapatılan şirketlerin sayısı 21 bin daha fazla gerçekleşti.

Araştırmaya göre, geçen yılın aynı dönemine oranla iflas oranlarında yüzde 70’lik bir artış söz konusu.

ERC’nin araştırmasında, aynı dönemde yeni kurulan şirketlerin oranının da yüzde 23 azaldığı tespit edildi.

Araştırmalarına ilişkin konuşan ERC yöneticisi Mark Hart, şirket iflasları ve yeni şirketlerin sayısındaki düşüşün İngiltere ekonomisinde oldukça zor dönemlerin yaşanacağı anlamına geldiğini söyledi. Hart, özellikle yeni şirket sayısındaki düşüşün geleceği dair öngörüde bulunamamasının sonucu olduğunu belirtti.

Ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkmasının yaratacağı olumsuz etkilerinin ne düzeyde olacağı henüz bilinemezken, Covid-19 salgını ortaya çıktı.