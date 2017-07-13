İngiltere’de ilk müslüman eşcinsel evliliği

Jahed Coudhury ve Sean Rogan Britanya’da evlenen ilk müslüman ve gay çift oldu.

Coudhury, ‘cinsel yönelimi üzerinden maruz bırakıldığı akran zorbalığı yüzünden intihar etmek üzere olduğu sırada sevgilisinin elinden tuttuğunu ve o günden itibaren hiç ayrılmadıklarını’ söyleyerek “Bütün dünyaya hem müslüman hem gay olunabileceğini gösteriyoruz” diyor.

Jahed Choudhury, gey olduğu için hayatı boyunca kendisini toplumdan dışlanmış hissetti.

Cinsel yönelimi üzerinden akran zorbalığı, aile ve toplum baskısına maruz bırakılan Choudhury, intihar etmek istediği sırada bugünkü eşi Sean Rogan ile tanıştı.

Telegraph’ın haberine göre, Jahed ve Sean Britanya’da evlenen ilk müslüman gay çift.

Choudry yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

“Okulda çocuklar üstüme tükürdü, çöp kutularını üzerime boşalttı, bana hakaretler ettiler. Bir süre cinsel yönelimini ‘değiştirmeye’ çalıştım. Durum daha kötüye gitti. Evimin önüne sprey boyayla ‘ibne’ yazdılar. 15 yıl boyunca her gün gittiğim cami beni almamaya başladı. Camidekiler bana fiziksel şiddet gösterdi. Müslüman olmadığımı gelemeyeceğimi söylediler.

Birçok geleneksel müslüman için eşcinsel evlilik kültürel bir tabu.”

Choudry ve eşi düğünlerinde geleneksel dini kıyafetler giydi.

“ÇİRKİN ÖRDEK YAVRUSUYDU”

Choudhury şöyle diyor:

“Bangladeşli bir ailenin dört çocuğundan birim. Ben hep ‘çirkin ördek yavrusu’ydum. İnsanlara umursamadığımı göstermek için evlendim. Ailem benim hasta olduğumu düşünüyor ve tedavi olabileceğime inanıyor. Beni bunun için ‘kurs’a bile gönderdiler. Bazıları hala bu bir evre ve ‘geçer’ diyorlar. Benim durumumda olan insanlara söyleyeceğim şey: Siz normalsiniz. Bütün dünyaya hem gay hem müslüman olunabileceğini gösteriyoruz.”