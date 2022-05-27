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İngiltere'de ingiliz askerlerine gözaltı

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İngiltere Savunma Bakanlığı, altı asker ve bir gazinin uyuşturucu ve kara para aklama suçları şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.
İngiltere'de ingiliz askerlerine gözaltı

İngiltere Savunma Bakanlığı (MoD) altı İrlandalı Muhafız askerinin ve bir Muhafız gazisi askerinin Kraliyet Askeri Polisi tarafından “planlı bir operasyonun” parçası olarak gözaltına alındığını söyledi.

1. Tabur İrlanda Muhafızları, Kraliçe’nin Platinum Jübile’si için Renk Birliği’ne katılmaya hazırlanıyor.

Ancak MoD, soruşturma altındaki askerlerin hiçbirinin Jübile’ye katılmayacağını söyledi.

Resmi açıklamada, “Kraliyet Askeri Polisi, planlı bir operasyonun parçası olarak, Birleşik Krallık’ın dört bir yanından altı İrlandalı muhafız askerini ve bir muhafızını, uyuşturucu, tefecilik ve kara para aklama suçları şüphesiyle gözaltına aldı” denildi.

1900 yılında Kraliçe Victoria tarafından kurulan İrlanda Muhafızları, Irak ve Afganistan’daki çatışmaların bir parçası olarak görevlendirildi.

Prens William’ı kraliyet albay olarak kabul eden alay, aynı zamanda ayırt edici kırmızı tunik ve ayı postu şapka giyerek kraliyet saraylarını da koruyor.

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