İngiltere’de ırkçı saldırı: Polis terör soruşturması başlattı

19 yaşında adı açıklanmayan bir genç aşırı sağ görüşlü bir kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Polis terör soruşturması başlattı.

Independent’ta yer alan habere göre İngiltere’nin Surrey kentinde meydana gelen bıçaklı saldırı terör şüphesi içeriyor. Britanya terörle mücadele şefi Neil Basu yaptığı açıklamada “Bu saldırı aşırı sağ hareketten ilham almış bir terör saldırısının tüm izlerini taşıyor bu yüzden de olayı bir terör saldırısı olarak kabul ediyoruz” dedi. Polis ırkçı bir saldırı olduğu gerekçesiyle olayla ilgili terör soruşturması başlattı.

Olayla ilgili 50 yaşındaki bir adam cinayete teşebbüs ve ırkçılık saikleriyle toplumsal düzeni bozma suçlarından gözaltına alındı.

Cumartesi akşamı meydana gelen bıçaklı saldırıda, yaralanan gencin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre tutuklu şüpheli kafasında bir baseball şapkası ve elinde bıçak ile saldırıyı gerçekleştirmeden önce “Bir Müslüman öldürün” ve “Beyaz adam üstündür” diye bağırdı.

Adamın kız arkadaşı ise Press Association’a konuştu ve erkek arkadaşının terörist olarak sınıflandırılmaması gerektiğini ve yardıma ihtiyacı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu onun yapacağı birşey değil, o kesinlikle terörist değil. Tanıyabileceğiniz en tatlı adam.”