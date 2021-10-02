  • BIST 1.401,460
  • Altın 501,30
  • Dolar 8,8300
  • Euro 10,2300
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

İngiltere'de işçi eksikliği nedeniyle 120 bin domuz itlaf edilebilir

» »
İngiltere'de yakıt krizi, Brexit ve salgın kaynaklı iş gücü eksikliği nedeniyle 120 bin domuzun itlaf edilebileceği belirtildi.
İngiltere'de işçi eksikliği nedeniyle 120 bin domuz itlaf edilebilir

İngiltere'de yakıt krizi, Brexit ve salgın kaynaklı iş gücü eksikliği nedeniyle 120 bin domuzun itlaf edilebileceği belirtildi.

Ulusal Domuz Birliği (NPA) Başkanı Rob Mutimer, BBC Radio 4'e yaptığı açıklamada, çiftçilerin acil kasap ve mezbaha sıkıntısı nedeniyle hayvanlarını öldürmek zorunda kalabileceğini söyledi.

"Bu ülkede toplu bir hayvan itlafını düşünmek zorunda kalmalarına birkaç hafta kaldığını" kaydeden Mutimer, "Bulunduğumuz durumda birikmenin 100 bin-120 bin (domuz) arasında olduğunu düşünüyoruz ve bu, haftada yaklaşık 12 bin artıyor." dedi.

Sorunun ülkenin her yerindeki domuz çiftliklerinde yaşandığını ve hayvanları tutacak yerlerin tükendiğini dile getiren Mutimer, "Sektördeki sorun, son üç hafta içinde önemli ölçüde kötüleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Bir itlafın, hayvanları çiftliklerde vurmayı, bir mezbahaya götürmeyi veya bir çöplüğe atmayı içerdiğini söyleyen Mutimer, dolayısıyla hayvanların besin zincirine girmeyeceğini ifade etti.

Et endüstrisi, tedarik zincirlerini etkileyen Brexit ve salgın kaynaklı iş gücü eksikliği ile mücadele eden sektörler arasında yer alıyor.

Ülkede, tanker sürücüsü eksikliği nedeniyle de benzin istasyonlarına akaryakıt ulaştırılmada halen güçlük yaşanıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'de genç kadını tecavüz edip öldüren polise müebbet hapis30 Eylül 2021 Perşembe 16:38
  • Britanya’da benzin krizi: Ronaldo bile Bentley’sinin deposunu ‘fulleyemedi’30 Eylül 2021 Perşembe 16:01
  • İngiltere'de akaryakıt krizi sürüyor; benzin istasyonlarında kavgalar başladı!29 Eylül 2021 Çarşamba 15:03
  • Covid: İngiltere'de A vitamininin hastalık sonrası koku kaybının tedavisinde faydalı olup olmayacağı araştırılıyor29 Eylül 2021 Çarşamba 12:15
  • İngiltere’de kriz büyüyor! 3’te 1’i tükendi27 Eylül 2021 Pazartesi 09:50
  • Shell’de benzin bitti25 Eylül 2021 Cumartesi 19:31
  • İngiltere'de hükümet, benzin kuyruklarına yol açan krize çözüm arıyor25 Eylül 2021 Cumartesi 17:15
  • İngiltere: Fransa'ya sinsilik yapmadık21 Eylül 2021 Salı 11:34
  • Kraliyet ailesinin 11. varisi doğdu: Prenses Beatrice anne oldu21 Eylül 2021 Salı 09:39
  • Boris Johnson, Jeff Bezos’ta daha fazla vergi ödemesini isteyecek20 Eylül 2021 Pazartesi 11:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti