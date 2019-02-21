  • BIST 102.140
  • Altın 229,364
  • Dolar 5,3269
  • Euro 6,0385
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

İngiltere'de istifa depremi!

» »
İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti üyesi 3 milletvekilinin partilerinden istifa ettiği bildirildi.
İngiltere'de istifa depremi!

Muhafazakar Parti milletvekilleri Heidi Allen, Anna Soubry ve Sarah Wollaston, hükümetin Brexit politikasını gerekçe göstererek partilerinden istifa etti.

Milletvekilleri, ana muhalefetteki İşçi Partisinden istifa eden milletvekillerinin oluşturduğu Bağımsız Grup'a katılacaklarını kaydetti.

Milletvekilleri, ortak kaleme aldıkları istifa mektubunda, hükümeti, Brexit politikasında, parti içindeki sert Brexitçiler ile Kuzey İrlanda'nın aşırı sağ Demokratik Birlik Partisinin (DUP) "avucunda olmakla" eleştirdi. 

"Brexit Muhafazakar Partiyi yeniden tanımladı." ifadesine yer verilen mektupta, bunun partiyi modernleştirme gayretlerini boşa çıkardığı bildirildi.

BAĞIMSIZ GRUP KALABALIKLAŞIYOR

Parti yönetimini, Brexit politikası, "Yahudi karşıtlığı" ve "aşırı sol" olmakla eleştiren İşçi Partili 8 milletvekili istifa ederek Bağımsız Grup adı altında birleşmişti. Son istifalarla grubun sayısı 11'e yükselirken, bu oluşumun yeni bir merkez partiye dönüşebileceği belirtiliyor.

Bağımsız Grup'a İşçi Partisinden ve Muhafazakar Partiden yeni katılımlar olması da bekleniyor. 

İngiltere'de geçen ay siyaset arenasına Brexit Partisi de katılmıştı. Eski Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) lideri Nigel Farage'ın bu partinin liderliği için adı geçiyor.

İngiltere'de yapılan araştırmalar, seçmenin geleneksel siyasi partilere bağlılığının azaldığını, Brexit’in ülkedeki temel siyasi mesele haline geldiğini ortaya koyuyor.

İngiltere'de 23 Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

Öte yandan, Filistin davasına verdiği destekle tanınan Jeremy Corbyn hakkında İşçi Partisi liderliğine geldiği 2015 yılından bu yana siyasi rakipleri ve İngiliz basınının büyük kısmı tarafından Yahudi karşıtlığı suçlaması yapılıyor.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 4 yıl önce IŞİD'e katılan İngiliz vatandaşı Begüm'den açıklama17 Şubat 2019 Pazar 18:22
  • İngiliz havayolu şirketinden 'Brexit' gerekçesiyle iflas talebi17 Şubat 2019 Pazar 16:40
  • Karl Marx'ın mezarına iki haftada ikinci saldırı16 Şubat 2019 Cumartesi 22:39
  • İngiltere, 40 pazardan sadece 4’ü ile ticaret anlaşması konusunda uzlaştı14 Şubat 2019 Perşembe 18:35
  • "Bir başka araca çarptınız, yolcuyu yaraladınız, hakkınızda soruşturma açılmadı; peki siz kimsiniz?"14 Şubat 2019 Perşembe 16:05
  • 40 diplomat İngiltere Başbakanı May'e çağrıda bulundu: Ya Brexit'i geciktir, ya da ikinci referanduma git14 Şubat 2019 Perşembe 11:41
  • Ford, Brexit belirsizliği nedeniyle üretimini taşımaya hazırlanıyor13 Şubat 2019 Çarşamba 16:45
  • Loto'dan kazandığı Milyonları bitirdi şimdi odun kesiyor!12 Şubat 2019 Salı 19:17
  • Brexit için önemliuyarı: Ekonomik şok oluşturabilir12 Şubat 2019 Salı 19:02
  • İngiliz ekonomisinden son 6 yılın en düşük büyümesi12 Şubat 2019 Salı 11:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti