İngiltere'de istifa depremi!

İngiltere Başbakanı Theresa May, istifa ettiğini açıkladı. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış sürecinde ikna edici bir anlaşma yapamayan May'in istifası istenmişti.

May açıklamasında "milletvekillerinin anlaşmayı desteklemesi için elimden gelen her şeyi yaptım, ancak ne yazık ki bunu başaramadım" dedi.

Muhafazakar Parti'nin yeni bir lider ve başbakan seçme süreci 7 Haziran'dan sonraki hafta başlayacak.

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, liderliğe aday olacağını açıklamıştı. Johnson, ABD Başkanı Donald Trump'a ve Trump yönetiminden isimlere yakınlığıyla biliniyor.