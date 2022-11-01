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İngiltere’de istila tartışma büyüyor

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İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın, düzensiz göçmenlerin Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçişini "istila" olarak nitelemesi ülkede tartışmalara neden oldu.
İngiltere’de istila tartışma büyüyor

Braverman’ın, dün parlamentoda yaptığı açıklamada, düzensiz göçmenlerin Manş Denizi üzerinden yaptığı yasa dışı geçişleri, “ülkenin güney sahilinde istila” olarak nitelemesi birçok milletvekilinin tepkisine yol açtı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Zarah Sultana, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Suella Braverman’ın, bir göçmen gözaltı merkezinin bombalanmasından sadece bir gün sonra, ‘güney sahilimizde bir istila’ olduğunu söylediğini duymaktan tiksindim.” ifadesini kullandı.

Bağımsız milletvekili Claudia Webbe de “Sevgili Suella, mültecilerden ‘istila' olarak bahsediyorsunuz ancak geldikleri ülkeleri bombalamak için oy veriyorsunuz.” yorumunda bulundu.

Braverman’a tepki gösteren bir diğer isim İskoç Ulusal Partisi (SNP) milletvekili Anne Mclaughlin de “Bir içişleri bakanının savunmasız sığınmacılar hakkında kasıtlı olarak kışkırtıcı bir dil, ‘bela’, ‘istila’ kelimelerini kullanmasını duymak kesinlikle tiksinti verici.” ifadelerini kullandı.

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan da Braverman’ın düzensiz göçmenlere ilişkin ifadelerine tepki gösterdi ve “Bu dil son derece tuhaf, bölücü ve kışkırtıcı. Aşırı sağın kullandığı türden bir söylem.” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, İngiltere’nin Göçten Sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Robert Jenrick, Braverman’ın, İngiltere’ye göçmen akınını “istila” olarak nitelendirdiği dili reddetti.

Jenrick, “Benimki gibi bir görevde, kelimelerinizi çok dikkatli seçmelisiniz. Ben bu ülkeye daha iyi bir yaşam için gelen insanları asla şeytanlaştırmam.” dedi.

Braverman, dün parlamentoda yaptığı konuşmada, gerçekte neler olup bittiği konusunda net olunması gerektiğini belirterek “İngiliz halkı, güney sahilimizdeki istilayı durdurmak konusunda hangi tarafın ciddi olduğunu ve hangi tarafın olmadığını bilmeyi hak ediyor.” demişti.

MÜLTECİLERİN GELİŞİ SUÇ ÇETELERİ TARAFINDAN KOLAYLAŞTIRILDI

Sadece bu yıl İngiltere’nin güney kıyısına yaklaşık 40 bin düzensiz göçmenin geldiğine işaret eden Braverman, sözlerini şöyle sürdürmüştü: “Birçoğunun gelişi suç çeteleri tarafından kolaylaştırıldı, bazıları suç çetelerinin gerçek üyeleri. Öyleyse hepsi, tehlikedeki mültecilermiş gibi yapmayı bırakalım. Bütün ülke bunun doğru olmadığını biliyor.”

İçişleri Bakanı Suella Braverman, dün Manston Göçmen İşlem Merkezi’ndeki aşırı kalabalık nedeniyle eleştirilere maruz kalmış ve göçmenlerin otellere gönderilmesi gerektiği yönündeki yasal tavsiyeleri görmezden gelmekle suçlanmıştı.

Braverman ise yasal tavsiyeyi göz ardı etmediğini savunmuş, göçmen işleme merkezindeki baskının azaltılması için kalacak yer bulunması konusunda çalıştığını söylemişti.

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