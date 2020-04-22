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İngiltere'de Johnson'a yönelik 'koronavirüs soruşturması' talebi

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İngiltere'de Johnson'a yönelik 'koronavirüs soruşturması' talebi
İngiltere'de Johnson'a yönelik 'koronavirüs soruşturması' talebi

İngiltere'de Liberal Demokrat partisi, Başbakan Boris Johnson'ın yeni koronavirüs salgını yönetimine yönelik bağımsız bir soruşturma açılmasını talep etti.

Reuters'ın aktardığına göre, partinin eşbaşkanı Ed Davey, "Krizin üstesinden gelince, hükümetin pandemi yönetimini resmi olarak inceleyebilmek için bağımsız bir soruşturma açma ihtiyacı olacak, böylece bu durumdan dersler çıkarabileceğiz" açıklamasında bulundu.

Davey, "Sağlık çalışanlarına malzeme tedariğinde yetersiz kalınması ve hükümetin pandemiye karşı ağır davranması göz önünde bulundurulduğunda, soruşturmayı yürütenlere mümkün olduğu kadar güçlü yetkiler verilmeli ki, gerçekleri öğrenebilelim ve Boris Johnson'ın ciddi soruları yanıtlamasına olanak verelim" dedi.

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