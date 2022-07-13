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İngiltere’de Johnson’ın yerine gelecek isim belli oluyor: 2 isim oylamada elendi

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İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve ülkenin yeni başbakanı olmak üzere 5 Eylül'e kadar yarışacak 8 isim için yapılan ilk oylamada sonuçlar açıklandı.
İngiltere’de Johnson’ın yerine gelecek isim belli oluyor: 2 isim oylamada elendi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 7 Temmuz’da Muhafazakar Parti liderliğinden ve başbakanlık görevinden istifasıyla beraber, yeni parti liderinin ve başbakanın seçilmesi için süreç başladı.

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin 1922 Komitesi Başkanı Graham Brady, yeni parti lideri ve başbakan seçimi için yapılan oylamada, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın 88, Ticaret Bakanı Penny Mordaunt'un 67, Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın 50, Galler ve İngiltere Başsavcısı Suella Braverman 32, eski İskan ve Topluluklar Dairesi Eşitlik Bakanı Kemi Badenoch 40 ve milletvekili Tom Tugenhadt 37 oy aldığını, 30 oy barajını geçemeyen milletvekili Jeremy Hunt’ın 18, yeni Maliye Bakanı Nadhim Zahawi ise 25 oy alarak seçim yarışından elendiğini açıkladı.

5 Eylül'e kadar seçim yarışında yalnızca 2 milletvekili kalacak şekilde oylamaların devam etmesi planlanıyor. Yeni lider seçilene kadar, istifa eden Johnson ise başbakanlık görevine devam edecek.

İKİ İSİM ADAYLIKTAN ÇEKİLMİŞTİ

Bugün resmi olarak başlayan liderlik yarışında adaylığını koyma niyetinde olduğunu belirten eski Sağlık Bakanı Sajid Javid, Ulaştırma Bakanı Grant Shapps ve Muhafazakar Parti milletvekili Rehman Chishti adaylıktan çekildi. Javid ve Christi'nin 30 oy barajını geçemedikleri için adaylıklarını koymaktan çekildiği belirtildi. Shapps'ın ise günün erken saatlerinde adaylıktan çekilerek, Sunak'ı desteklediği belirtildi.

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