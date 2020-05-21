İngiltere'de kafe sahibi, önlem için masaları duş perdeleriyle ayırdı

İngiltere'de iş yerindeki masalarının arasına onlarca duş perdesi koyan kafe sahibi, diğer işletmelerin de bu fikirden ilham almasını umduğunu söyledi.

İngiltere'de iş yerindeki masalarının arasına onlarca duş perdesi koyan kafe sahibi, diğer işletmelerin de bu fikirden ilham almasını umduğunu söyledi.

Francino Osorio, aynı zamanda Worcester kentindeki kafesinde müşterilerini korumak hava temizleyici de kullanmayı lanladığını söyledi.

Kafesini yeniden açmaya çalışan ve aslen Kolombiyalı olan Osorio, "Benim geldiğim yerde biz batmayız, ayağa kalkar ve devam ederiz" dedi.

Müşterilerine eldiven dağıtıp, kendi maskelerini takmaya teşvik edeceğini söyleyen Osorio "Fikir insanları ayrı ama yine de birlikte tutmak. Bu birilerine ilham verirse müthiş olur" dedi.