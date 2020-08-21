  • BIST 1.137
  • Altın 452,307
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,5720
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1723 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi

İngiltere'de kamu borcu ilk kez 2 trilyon sterlini aştı

» »
İngiltere'de kamu borcu ilk kez 2 trilyon sterlini aştı
İngiltere'de kamu borcu ilk kez 2 trilyon sterlini aştı

İngiltere'de kamu borcunun ilk kez 2 trilyon sterlin (2.6 trilyon dolar) seviyesini aşması, pandemiden etkilenen ülke ekonomisine yönelik eşi benzeri görülmemiş büyüklükteki desteğin nasıl fonlanacağına ilişkin tartışmayı tetikledi.

Toplam kamu borcu GSYİH'sinin yüzde 100'ünü aşan İngiltere ekonomisi 1960'lardan bu yana en yüksek borç yüküyle karşı karşıya.

Ulusal İstatistik Bürosu (ONS) tarafından Cuma günü açıklanan rakamlar Mart ayında uygulamaya konulan karantinanın ekonomiyi rekor seviyede bir resesyona sürüklemesinin ardından vergi gelirlerindeki kayıpları yansıtıyor.

İngiltere'de bütçe dengesi Temmuz ayında 26.7 milyar sterlin açık verdi. Borçlanma mali yılın ilk dört ayında 150.5 milyar sterlin düzeyinde gerçekleşti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 20,4 küçülerek 11 yıldır ilk kez resesyona girdi12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:19
  • İngiltere ekonomisinde rekor küçülme12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:04
  • Londra belediye başkanı Khan: "Londra'da binlerce kişi kirasını ödeyemediği için evsiz kalabilir"12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:20
  • Brexit'ten Sonra Diğer AB Ülkelerine Göç Eden İngilizlerin Sayısı Yüzde 30 Arttı06 Ağustos 2020 Perşembe 09:10
  • İngiltere'de bilerek öksüren futbolcu kart görecek04 Ağustos 2020 Salı 18:09
  • İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarının Mektubu04 Ağustos 2020 Salı 13:23
  • İngiltere'de kasten öksüren futbolcuya kart geliyor04 Ağustos 2020 Salı 10:34
  • İngiltere'deki atık sularda Covid-19'un tespiti için test yapılmaya başlandı04 Ağustos 2020 Salı 10:19
  • İngiliz milletvekili tecavüzle suçlanıyor03 Ağustos 2020 Pazartesi 17:27
  • İngiltere'den Covid-19'a Hızlı Sonuç Veren İki Test03 Ağustos 2020 Pazartesi 15:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti