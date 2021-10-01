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İngiltere’de kanser testi AVM'ye giriyor

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İngiliz hükümeti kanser testleri ve taramalarının, pandemi ile mücadele eden hastanelerdeki iş yükünü azaltmak için futbol stadyumlarında ve alışveriş merkezlerinde yapılacağını açıkladı.
İngiltere’de kanser testi AVM'ye giriyor

İngiliz hükümeti kanser testleri ve taramalarının, pandemi ile mücadele eden hastanelerdeki iş yükünü azaltmak için futbol stadyumlarında ve alışveriş merkezlerinde yapılacağını açıkladı.

Hükümet, milyonlarca hastanın kanser kontrolleri için hastaneler yerine alışveriş merkezlerine veya futbol stadyumlarına gönderileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Sajid Javid, taramalar, testler ve röntgenler için 40 yeni  teşhis merkezinin İngiltere genelinde halka açılacağını belirtti.

Hükümet, hastanelerin yükünü hafifletmek ve gelecek yıl boyunca yaklaşık 2,8 milyon hayat kurtaran tarama ve test sağlamak için merkezlere yaklaşık 350 milyon sterlin yatırım yaptı.

Doktorlar, hastaları doğrudan bu merkezlere sevk edebilecek.

Yeni merkezler arasında Brighton'daki Falmer Community Stadyumu ve Barnsley'deki The Glass Works alışveriş merkezi yer alıyor.

Merkezler önümüzdeki altı ay içinde hizmet vermeye başlayacak ve Mart ayına kadar tam olarak faaliyete geçecek.

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