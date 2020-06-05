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İngiltere'de "karantina düzenlemesi" yargıya taşınıyor

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British Airways’in (BA) sahibi İspanyol IAG’nin Üst Yöneticisi Willie Walsh, İngiliz hükümetinin 8 Haziran’dan itibaren İngiltere’ye gelecek olanlara iki haftalık karantina uygulanması yönündeki kararını yargıya taşıyabileceklerini söyledi.
İngiltere'de "karantina düzenlemesi" yargıya taşınıyor

İngiliz Sky News’e değerlendirmede bulunan Walsh, hükümetin, ülkeye 8 Haziran’dan itibaren gelecekleri iki hafta karantinada tutma yönündeki kararının hava yolu şirketleriyle istişare edilmediğini hatırlattı. Walsh, “Bunun mantıksız ve aşırı bir karar olduğunu düşünüyoruz. Bu düzenlemeye ilişkin yasal yollara başvurmayı değerlendiriyoruz. Bugün avukatlarımızla birlikte bu konuyu değerlendiriyoruz.” dedi

İspanyol grubun yöneticisi Walsh, “Diğer hava yolu şirketlerinin de bu şekilde davrandığını düşünüyorum. Bu düzenlenin sektöre danışılmadan yapıldığını vurgulamamız önemli. Biz bunun mantıksız bir düzenleme olduğuna inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

BİN STERLİN PARA CEZASI VERİLEBİLECEK

İngiliz hükümetinin düzenlemesine göre, İngiltere’ye 8 Haziran’dan itibaren gelecek yolcuların 2 hafta boyunca karantinada kalması gerekirken, bu kurala uymayanlara  bin sterlin para cezası verilebilecek.

İngiltere’nin önde gelen seyahat ve konaklama şirketleri dün,  turistlere iki hafta boyunca karantina uygulanmasının turist akışını tamamen bitirebileceği uyarısını yapmıştı. İngiltere’nin en büyük havaalanı işletmecisi Swissport'un yöneticisi Jason Holt, iki haftalık karantina uygulamasının turizm endüstrisine büyük darbe vuracağını söylemişti.

Ryanair Üst Yöneticisi Michael O'Leary ise uygulamanın Avrupa’dan İngiltere’ye gelen ziyaretçilerin büyük oranda azalmasına neden olabileceğini kaydetmişti.

Avrupa’da pek çok ülkede koronavirüs vaka ve ölüm sayılarını İngiltere’den daha az olduğunu hatırlatan Michael O'Leary ise, “Italya, Yunanistan, İspanya ve Portekiz ziyaretçilere yönelik sınırlamaları kaldırırken, İngiltere yeni sınırlama getiriyor.”yorumunu yapmıştı.

 BAZI SEKTÖRLERDE İŞBAŞI YAPILMIŞTI

Dün İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 176 artarak 39 bin 904 oldu. İngiltere'de 15 Haziran itibarıyla temel ihtiyaç maddeleri dışındaki ürünleri satan perakende dükkanlarının ve bazı ortaokulların açılması öngörülüyor. Ülkede mayıs ayı ortasından itibaren gidilen kademeli gevşeme adımlarıyla bazı sektörlerde işbaşı yapılmış, ilkokulların ilk ve son sınıfları eğitime başlamış, açık hava pazarları ve oto galeriler faaliyete geçmişti.

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